Elon Musk की कंपनी Neurlink ब्रेन चिप इंप्लांट के लिए क्लिनिकल ट्रायल अगले 6 महीनों में शुरू करने वाली है। एलन मस्क ने अपने ट्विटर हैंडल से इसकी घोषणा की है। यह एक स्टेट-ऑफ-ऑर्ट टेक्नोलॉजी है, जो फिलहाल डेवलपमेंट स्टेज में है। कंपनी का दावा है कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से डिसेबल्ड पेसेंट आसानी से मूव और कम्युनिकेट कर सकेंगे यानी यह टेक्नोलॉजी शारीरिक और मानसिक तौर पर विकलांग को ठीक कर सकती है।

एलन मस्क ने इस चिप के बारे में यह भी दावा किया है कि इसके जरिए जन्म से अंधे व्यक्ति भी देख सकेंगे। मस्क Neuralink के हेडक्वार्टर से लोगों को संबोधित करते हुए इस टेक्नोलॉजी के बताते हुए कहा कि कंपनी इस चिप को तेजी से बना रही है।

