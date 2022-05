Twitter Deal को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। Tesla CEO एलन मस्क लगातार इस डील को लेकर नई चीजें सामने ला रहे हैं। पिछले महीने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने ट्विटर खरीदने के लिए 44 बिलियन डॉलर (लगभग 3.4 लाख करोड़ रुपये) का ऑफर देकर सबको चौंका दिया था। पिछले सप्ताह उन्होंने इस डील होल्ड करके एक बार फिर से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। Also Read - Elon Musk सस्ते में खरीदना चाहते हैं Twitter! पराग अग्रवाल ने बॉट अकाउंट्स पर दी सफाई

एलन मस्क द्वारा ट्विटर डील होल्ड करने की वजह SEC फाइलिंग में दी गई जानकारी है, जिसमें ट्विटर की तरफ से कहा गया था कि प्लेटफॉर्म पर 5 प्रतिशत फर्जी अकाउंट्स यानी बॉट्स अकाउंट्स है, लेकिन एलन मस्क को लगता है कि माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर 20 प्रतिशत या इसके कहीं ज्यादा बॉट्स अकाउंट्स हैं।

स्पैम या फर्जी अकाउंट्स की वजह से ट्विटर डील होल्ड करने के बाद Twitter CEO पराग अग्रवाल ने कल यानि 16 मई को स्पैम अकाउंट्स को लेकर कई ट्वीट्स किए, जिसमें उन्होंने ट्विटर टीम द्वारा फर्जी अकाउंट का पता लगाने की पूरी डिटेल सामने रखी है। हालांकि, पराग अग्रवाल के ट्वीट्स का एलन मस्क ने बड़े मजाकिया अंदाज में रिप्लाई एक इमोजी के जरिए किया है।

कल सामने आई Bloomberg की रिपोर्ट के मुताबिक, एलन मस्क इस डील के लिए 44 बिलियल डॉलर से कम में फाइनल करने की सोच रहे हैं। एलन मस्क ने मयामी में आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में ट्विटर पर मौजूद फर्जी अकाउंट्स के बारे में बयान दिया था।

एलन मस्क और ट्विटर डील से जुड़ी अब जो नई बात सामने आई है उसमें मस्क ने Teslarati के एक ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा है, “20 प्रतिशत फर्जी या स्पैम अकाउंट्स, जितना ट्विटर ने क्लेम किया उससे 4 गुना ज्यादा, या इससे भी ज्यादा हो सकता है। मेरा ऑफर Twitter की SEC फाइलिंग के आधार पर था। उन्होंने आगे लिखा कि कल ट्विटर CEO ने पब्लिकली इसका प्रूफ दिखाने से मना किया। यह डील तब तक पूरी नही होगी जब तक वो प्रूफ नहीं दिखाएंगे।”

20% fake/spam accounts, while 4 times what Twitter claims, could be *much* higher.

My offer was based on Twitter’s SEC filings being accurate.

Yesterday, Twitter’s CEO publicly refused to show proof of <5%.

This deal cannot move forward until he does.

— Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2022