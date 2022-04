Elon Musk ने Twitter को आखिरकार खरीद लिया है। पिछले कई दिनों से दुनिया के सबसे अमीर इंसान यानी Tesla के चीफ और दुनिया के सबसे पॉपुलर माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म यानी ट्विटर के बीच डील को लेकर जद्दोजहद चल रही थी, जिसपर आज मुहर लग गई है। ट्विटर बोर्ड के सभी सदस्यों ने मिलकर एलन मस्क के ऑफर को स्वीकार किया है। एलन मस्क ने करीब 44 बिलियन डॉलर में ट्विटर को खरीद लिया है। Also Read - Cyber Crime से बचे रहें आप, मोदी सरकार ने उठाए ये बड़े कदम

एलन मस्क ने 44 बिलियन डॉलर में यानी करीब 3,368 अरब रुपये में ट्विटर को खरीदा है। Elon Musk ने ट्विटर को 54.20 डॉलर्स यानी करीब 4,148 रुपये प्रति शेयर की दर से खरीदा है। Also Read - Tesla को गडकरी ने दिया 'मेड इन इंडिया' का ऑफर, चीन वाली कार के लिए नो-एंट्री

एलन मस्क ने कुछ दिन पहले ही ट्विटर में 9% की हिस्सेदारी खरीदी थी। उसके बाद से एलन का मानना था कि फ्री स्पीच को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर को प्राइवेट होना चाहिए और तभी से ट्विटर और एलन मस्क के बीच डील की बातें शुरू हो गई। Also Read - Elon Musk के Twitter खरीदने पर टेंशन में ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स, हेट स्पीच बढ़ने की जताई आशंका

एलन के पास अब ट्विटर का 9% नहीं बल्कि पूरे 100% हिस्सेदारी है। ट्विटर पर #TwitterTakeover नंबर वन पर ट्रेंड कर रहा है। इसके अलावा #ElonMusk #FreeSpeech जैसे कई पॉपुलर हैशटैग्स भी ट्रेंड कर रहे हैं। Twitter के साथ डील फाइनल होने के बाद एलन मस्क ने ट्वीट किया कि, ‘अब मुझे आशा है कि मेरे सबसे बुरे आलोचक भी ट्विटर यूज करते रहेंगे, क्योंकि यही तो फ्री स्पीच का सही मतलब है।’

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means

इस ट्वीट के कुछ ही देर के बाद एलन मस्क ने एक और ट्वीट किया, जिसमें Yessss लिखकर एक फोटो नोटिस शेयर किया। उसमें लिखा था कि Free Speech लोकतंत्र को ठीक से चलाने के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि वो अब ट्विटर को कई नए फीचर्स और एल्गोरिद्म के साथ सबसे अच्छा और भरोसेमंद माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म बनाएंगे।

उन्होंने कहा कि ‘सभी इंसानों को ऑथेन्टिकेट किया जाएगा और बॉट्स अकाउंट्स को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। उनके मुताबिक ट्विटर की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बॉट्स है।’

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार की देर रात (भारतीय समयानुसार) ट्विटर और एलन मस्क के बीच में डील को लेकर फाइनल मीटिंग हुई, जिसके बाद तय हो गया कि अब ट्विटर के मालिक एलन मस्क ही होंगे।

Twitter has a purpose and relevance that impacts the entire world. Deeply proud of our teams and inspired by the work that has never been more important. https://t.co/5iNTtJoEHf

— Parag Agrawal (@paraga) April 25, 2022