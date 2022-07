Elon Musk Twitter Deal: Tesla के CEO Elon Musk ने Twitter को 44 बिलियन डॉलर यानी साढ़े 3 लाख करोड़ रुपये में खरीदने की डील खत्म कर दी है। एलन मस्क ने ट्विटर द्वारा इस डील की शर्तों को न मानने का हवाला देते हुए इसे रद्द किया है। उनका कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने ऑक्शन एग्रीमेंट की कई शर्तों को तोड़ा है। Twitter ने कहा कि वह इस मामले को लेकर कोर्ट जाएगी। आइये, डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ते हैं। Also Read - Twitter हर दिन ब्लॉक करता है 10 लाख अकाउंट, इस वजह से लेता है एक्शन

Elon Musk ने ट्विटर डील को कैंसिल करने का कारण Twitter के बोर्ड की तरफ से फेक अकाउंट की सही जानकारी छुपाने और आधी-अधूरी जानकारी देना बताया है। मस्क ने अमेरिका के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमिशन (SEC) को बताया गया कि ट्विटर ने डील करते समय एग्रीमेंट में कई गलत जानकारियां दी थी। इस कारण वह ट्विटर खरीदने की 44 बिलियन डॉलर की डील को खत्म कर रहे हैं। Also Read - Twitter ने पेश किया CoTweet फीचर, दो यूजर मिलकर कर पाएंगे ट्वीट

SEC ने मस्क की तरफ से बताया कि ट्विटर के फेक और स्पैम अकाउंट की संख्या, इन अकाउंट की जांच करने और कार्यवाही करने के संबंध में एलन मस्क और उनकी टीम पिछले 2 महीने से लगातार ट्विटर के जानकारी मांग रही थी। Also Read - Elon Musk कर सकते हैं खुद को Twitter डील से अलग, मगर यह नहीं होगा आसान

ट्विटर बोर्ड हर बार इस संबंध में आधी अधूरी जानकारी दे रहा था। कंपनी के इसी बर्ताव को देखते हुए टेस्ला के CEO ने Twitter Deal को कैंसिल कर दी है। मस्क की टीम के मुताबिक, ट्विटर कई जानकारियां छुपा रहा है।

Elon Musk says he is terminating USD 44 billion deal for Twitter

Read @ANI Story |https://t.co/LGO3svm9ZO#ElonMusk #TwitterDeal #elonmusktwitter pic.twitter.com/ChXFYf1lC3

— ANI Digital (@ani_digital) July 8, 2022