Twitter के बॉस Elon Musk ने अपना नाम बदलकर Mr Tweet कर दिया है, लेकिन अब वे उस नाम को बदल नहीं पा रहे हैं। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके शेयर की है। दरअसल, business insider की रिपोर्ट में बताया है कि एक वकील ने मस्क को बार-बार Mr Tweet के नाम से संबोधित किया और उसके बाद उन्होंने ट्विटर पर अपना नाम बदलकर ये कर लिया है। Also Read - Twitter के यूजर इंटरफेस में इस हफ्ते से होंगे ये बड़े बदलाव, Elon Musk ने की घोषणा

हमने चेक किया तो माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर उनका नाम Mr. Tweet है, जो ब्लू बैज के साथ वेरिफाइड है। एलन मस्क का ट्विटर हैंडल @elonmusk है। दोबारा उनके नाम बदलने की कहानी पर आते हैं, उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट कर कहा कि मेरा नाम Mr. Tweet हो गया है और अब मुझे Twitter इसे बदलने नहीं दे रहा है। इस ट्वीट को 35 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं। हालांकि वकील ने बाद में बताया कि उस दौरान उनकी जुबान फिसल गई थी और वे कई बार एलन मस्क को Mr. Tweet कह बैठे थे। Also Read - Twitter Hacked: 20 करोड़ यूजर्स का डाटा लीक, रिपोर्ट में कहा- ऑनलाइन फ्रॉड को मिलेगा बढ़ावा

Elon Musk ट्वीटर पर काफी सक्रिय रहते हैं और अधिकतर मुद्दों पर अपनी राय भी शेयर करते हैं। एक दिन में उनके एक से ज्यादा ट्वीट-रिट्वीट देखे जा सकते हैं। ट्विटर खरीदने के बाद ही नहीं बल्कि उससे पहले भी वह ट्विटर पर सक्रिय थे। शायद इसी वजह के चलते वकील उन्हें बार-बार Mr. Tweet के नाम से संबोधित कर रहे थे। Also Read - Twitter में जल्द जुड़ने वाला है शानदार नेविगेशन फीचर, नापसंद ट्वीट और टॉपिक्स कर सकेंगे साइड

Changed my name to Mr. Tweet, now Twitter won’t let me change it back 🤣

— Mr. Tweet (@elonmusk) January 25, 2023