Tesla के CEO Elon Musk के स्वामित्व वाली सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कंपनी Starlink ने अपने सर्विस की प्री बुकिंग के लिए लिया पैसा वापस करना शुरू कर दिया है। अभी तक स्टारलिंक कंपनी को भारत में लाइसेंस नहीं मिला है और बिना लाइसेंस ही उसने भारतीय ग्राहकों से प्री-ऑर्डर के लिए बड़ा अमाउंट लिया है। हालांकि, केंद्र सरकार ने कंपनी को साफ कर दिया है कि वह बिना लाइसेंस के अपने सर्विस के लिए प्री-ऑर्डर नहीं ले सकती है और उन्हें फिलहाल प्री-ऑर्डर के लिए लिया गया पूरा पैसा ग्राहकों को वापस करना होगा। Also Read - Elon Musk बने टाइम के Person of the Year 2021, जानिए क्या रही उपलब्धियां

Starlink ने इतने में ली प्री बुकिंग

कंपनी ने सर्विस की प्री बुकिंग के लिए भारतीय ग्राहकों से 99 डॉलर (लगभग 7400 रुपये) लिए हैं। इससे पहले भी पिछले साल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम (DoT) ने SpaceX के सैटेलाइट इंटरनेट डिवीजन को भारत में प्री-ऑर्डर लेने से रोक दिया था क्योंकि उसने भी देश में अपनी सर्विस देने के लिए लाइसेंस नहीं लिया था। Also Read - Elon Musk की कंपनी Starlink ने बंद की भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस की बुकिंग, जानें वजह

रिफंड पाने के लिए करना होगा यह

Starlink ने उनकी सर्विस के लिए प्री बुकिंग करने वाले भारतीय ग्राहकों को एक ईमेल भेजा है। ईमेल में कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उनके अकाउंट से लॉगिन करने के बाद प्री-ऑर्डर को कैंसिल और रिफंड करने के लिए रिक्वेस्ट भेजने को कहा है। ईमेल में कहा गया है कि रिफंड तुंरत जारी कर दिया जाएगा। हालांकि, उसे अकाउंट में पहुंचने में 10 दिन तक लग सकते हैं। Also Read - Elon Musk की कंपनी Starlink देगी Airtel, Jio, BSNL को चुनौती, 2022 तक गावों में मिलेगी फास्ट इंटरनेट

ईमेल के अनुसार, रिफंड इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी यह नहीं पता है कि भारत में सर्विस के लिए लाइसेंस कब मिलेगा। इसमें फिलहाल समय भी लग सकता है। इससे पहले कंपनी के कंट्री डायरेक्टर Sanjay Bhargava ने कहा था कि जनवरी, 2022 तक कंपनी कमर्शियल लाइसेंस के लिए कर सकती है।

कंपनी के कंट्री डायरेक्टर ने दिया इस्तीफा

बता दें कि Sanjay Bhargava ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने LinkedIn पर एक पोस्ट कर यह जानकारी दी है। संजय ने अपने पोस्ट में लिखा कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत कारणों की वजह से कंट्री डायरेक्टर और स्टारलिंक के बोर्ड के अध्यक्ष के पद को छोड़ा है। कंपनी में उनका आखिरी दिन 31 दसिंबर था।

Starlink भारत में अपनी इंटरनेट सर्विस शुरू करने वाली है, जिसके लिए उसने अभी तक 5000 से अधिक प्री-ऑर्डर ले लिए हैं। कंपनी कई देशों में फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी दे रही है। वहीं, भारत में वह अपनी सर्विस का विस्तार कर रही है। कंपनी का दावा है कि उसकी इंटरनेस सर्विस सबसे अच्छी और फास्ट होंगी।