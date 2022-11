Elon Musk ने ट्विटर को हाल ही में एक्वायर किया है। माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को खरीदने के बाद ही मस्क ने ट्विटर के बड़े अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इनमें कंपनी के CEO पराग अग्रवाल भी शामिल थे। एलन मस्क ट्विटर के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए कई बड़े बदलाव की घोषणाएं कर चुके हैं। यही नहीं, ट्विटर के कर्मचारियों को इसके लिए डेडलाइन भी दिया है। ट्विटर के कर्मचारियों पर डेडलाइन पूरा न होने पर नौकरी जाने का खतरा है। एक ट्विटर कर्मचारी का ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला कर्मचारी को दफ्तर में ही सोते हुए दिखाया गया है। Also Read - Elon Musk को लग सकता है बड़ा झटका, Twitter का स्टैंडर्ड कम करना पड़ेगा 'महंगा'

पहले से सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक, मस्क ट्विटर के 75 प्रतिशत कर्मचारियों की छटनी कर सकते हैं। हालांकि, मस्क ने इस खबर का खंडन किया है, लेकिन वायरल हो रहे फोटो कुछ और ही दास्तां बयां कर रहे हैं। यही नहीं, ये खबरें भी सामने आ रही हैं, जिसमें मस्क ने कर्मचारियों को सप्ताह के सातों दिन और 12 घंटे काम करने के लिए कहा है। Also Read - Elon Musk की प्लानिंग, Twitter Edit Button फीचर सबके लिए होगा फ्री!

कथित ट्विटर कर्मचारी द्वारा शेयर किए गए फोटो में महिला कर्मचारी को ऑफिस के फ्लोर पर सोते हुए दिखाया गया है। साथ ही, ऐसा दावा किया जा रहा है कि मस्क ने कर्मचारियों को ओवरटाइम करने के लिए कहा है, ताकि डेडलाइन पूरी की जा सके। Twitter Spaces के प्रोडक्ट मैनेजर Evan Jones ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए कहा है कि उसके बॉस ने सभी को स्लीपिंग बैग में सोने को मजबूर कर दिया है। Also Read - Twitter Blue Tick के लिए 20 नहीं देने होंगे 8 डॉलर, Elon Musk ने बताया पूरा प्लान

When you need something from your boss at elon twitter pic.twitter.com/hfArXl5NiL

— evan (@evanstnlyjones) November 2, 2022