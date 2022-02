जानें किसने कहां एलन मस्क को नहीं आती कार कंपनी चलानी? कब्रिस्तान बन जाएगी TESLA!

जनरल मोटर्स के पूर्व वाइस चेयरमैन ने एलन मस्क को लेकर बयान दिया है। जनरल मोटर्स के पूर्व उपाध्यक्ष बॉब लुटज़ का कहना है कि टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को कार कंपनी चलानी नहीं आती है। उन्होंने कहा कि एलन मस्क नहीं जानते कि कैसे कार कंपनी चलाई जाती है। बॉब लुटज ने सीएनबीसी के साथ अपने एक इंटरव्यू के दौरान यह बात कही है। Also Read - Elon Musk बने टाइम के Person of the Year 2021, जानिए क्या रही उपलब्धियां

बॉब लुटज का कहना है कि एलन मस्क ऐसे अच्छे इंसान है जिन्हें यह नहीं आता कि कार कंपनी कैसे चलाई जाए? उन्होंने कहा कि टेस्ला के Model 3 प्लांट में 9 हजार वर्कर्स काम करते हैं और एक साल में डेढ़ लाख से भी कम कार प्रड्यूस करते हैं। ऐसे में कंपनी कभी भी पैसे नहीं कमाएगी क्योंकि इसकी लागत कोस्ट ज्यादा है।

एलन मस्क को लेकर लुटज की यह टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब टेस्ला विवादों में घिरी हुई है। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने मस्क को उनकी एक टिप्पणी को लेकर डॉक्यूमेंट्स सौंपने का अनुरोध किया है। इसके अलावा अमेरिका की संघीय एजेंसी ने भी मस्क की टिप्पणी को लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ दूसरी ऑटोमोबाइल मैन्यूफेक्चर्र मर्सडीज, ऑडी और बीएमडब्लू इलेक्ट्रिक व्हीकल सेंगमेट ला रही है। ऐसे में टेस्ला के लिए चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। बॉब लुटज ने कहा कि टेस्ला कब्रिस्तान के लिए नेतृत्व करेगी।