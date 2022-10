Elon Musk ने आखिरकार माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Twitter खरीद लिया है। अप्रैल 2022 से चल रही डील गुरुवार को क्लोज हो गई। Twitter को खरीदने के बाद एलन मस्क ने अपना ट्विटर प्रोफाइल भी अपडेट कर लिया है। अपने प्रोफाइल में मस्क ने चीफ ट्वीट और हेडक्वार्टर Twitter अपडेट किया है। इस डील को लेकर ट्विटर और एलन मस्क के बीच कई महीनों से कानूनी लड़ाई चल रही थी। ट्विटर को खरीदने के बाद एलन मस्क के Twitter CEO पराग अग्रवाल और CFO नेड सेगल को बाहर का रास्ता दिखाया है। Also Read - Elon Musk के लिए भारत से 'गुड न्यूज', Jio और Airtel की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा को मिली मंजूरी

बता दें Tesla CEO एलन मस्क ने इस साल 13 अप्रैल को ट्विटर खरीदने का ऐलान किया था, जिसके लिए मस्क 54.2 डॉलर प्रति शेयर यानी कुल मिलाकर 44 बिलियन डॉलर का ऑफर दिया था। ट्विटर बोर्ड से डील को मंजूरी मिलने के बाद मस्क ने प्लेटफॉर्म पर मौजूद फेक यानी फर्जी (Bot) अकाउंट्स की वजह से डील को होल्ड कर लिया था। बाद में 8 जुलाई को मस्क ने इस डील को रद्द करने का फैसला लिया था।

Twitter CEO Parag Agrawal and chief financial officer Ned Segal ‘have left the company’s San Francisco headquarters and will not be returning’, reports US media

