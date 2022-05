Elon Musk ने Twitter Deal को होल्ड करने के बाद ट्वीट करके बताया कि ट्विटर की लीगल टीम ने उन्हें NDA (Non Disclosure Agreement) तोड़ने की शिकायत की है। मस्क ने अपने ट्वीट में बताया कि ट्विटर की लीगल टीम ने उन्हें अभी कॉल किया और बताया कि मैनें बॉट चेक करने के लिए इस्तेमाल किए गए सैम्पल साइज 100 को रिवील करके डील के NDA का उल्लंघन किया है। Also Read - Elon Musk के एक नए Tweet ने मचाई हलचल, पूर्व सीईओ Jack Dorsey ने तुरंत दिया जवाब

मस्क ने इससे पहले शुक्रवार 13 मई को ट्वीट करके बताया कि ट्विटर पर मौजूद फर्जी या बॉट अकाउंट को चेक करने के लिए उसने फिलहाल ट्विटर डील को होल्ड पर डाल दिया है।

Twitter legal just called to complain that I violated their NDA by revealing the bot check sample size is 100!

This actually happened.

— Elon Musk (@elonmusk) May 14, 2022