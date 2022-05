Elon Musk ने एक कांफ्रेंस के दौरान Twitter Deal को और कम कीमत में क्लोज करने को लेकर संकेत दिए हैं। पिछले सप्ताह Tesla CEO ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Twitter पर फर्जी यानी बॉट अकाउंट्स को चेक करने के लिए डील को होल्ड किया है। इसके बाद ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स करके प्लेटफॉर्म पर बॉट अकाउंट्स को लेकर सफाई दी है। हालांकि, एलन मस्क ने अपने स्टेटमेंट में साफ किया है कि माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर उम्मीद से कहीं ज्यादा फर्जी अकाउंट्स हैं। Also Read - Elon Musk से Twitter की लीगल टीम ने की शिकायत, कहा- NDA का हुआ उल्लंघन

Bloomberg की रिपोर्ट के मुताबिक, मयामी में एक कांफ्रेंस के दौरान दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलन मस्क ने कहा कि वर्तमान में मुझे जो बताया जा रहा है वह यह है कि बॉट्स की संख्या जानने का कोई तरीका नहीं है। यह मानव आत्मा की तरह अनजाना है।

पिछले सप्ताह ट्विटर डील होल्ड करने के बाद मस्क ने ट्वीट करके माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर मौजूद फर्जी या स्पैम अकाउंट्स को चेक करने के लिए 100 फालोअर्स वाले सैंपल साइज का खुलासा किया था। जिसके बाद ट्विटर की लीगल टीम ने मस्क को कॉल करके डील के लिए साइन किए NDA (नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट) तोड़ने की बात कही थी।

रिपोर्ट के मुताबिक, मस्क को लगता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 20 प्रतिशत से ज्यादा बॉट अकाउंट्स है, जबकि डील में बॉट अकाउंट्स की संख्यां 5 प्रतिशत बताई गई है। हालांकि, ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल ने सोमवार यानी 16 मई को ट्विटर पर मौजूद स्पैम अकाउंट्स को लेकर कई ट्वीट्स किए और यूजर्स को इसके बारे में समझाने की कोशिश की।

पराग अग्रवाल ने अपने ट्वीट की शुरुआत “Let’s talk about spam” यानी “आइए, स्पैम के बारे में बात करते हैं” से की। इसके बाद ट्विटर सीईओ ने लिखा कि आइए ऐसा करते हैं ताकि डेटा के लाभ, फैक्ट्स और संदर्भ के बारे में जान सकें। उन्होंने इस ट्वीट के बाद लगातार कई ट्वीट्स किए और प्लेटफॉर्म पर मौजूद फर्जी अकाउंट्स के बारे में बात की।

Let's talk about spam. And let's do so with the benefit of data, facts, and context…

