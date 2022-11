Elon Musk जल्द ही सोशल मीडिया कंपनी Twitter के लिए नए बॉस की घोषणा करेंगे। मस्क ने बताया कि वो तब तक ट्विटर को समय देंगे, जब तक कि यह मजबूत स्थिति में न पहुंच जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक, एलन मस्क इस सप्ताह के अंत तक ट्विटर के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पर फैसला ले सकते हैं। मस्क ने ट्विटर के नए लीडर को लेकर आ रही खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सही है। मैं तब तक ट्विटर चलाउंगा, जबतक कि यह एक मजबूत स्थिति में न पहुंच जाए। इसके लिए कुछ और समय लगेगा। Also Read - आपके Tweet से जल्द हटने वाला है 'Twitter for iPhone' लेबल, Elon Musk ने दिया संकेत

हालांकि, यह पहला मौका नहीं है, जब एलन मस्क ने अपने बारे में चल रही किसी खबर पर प्रतिक्रिया दी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एलन मस्क ट्विटर के लिए एक नए लीडर की तलाश कर रहे हैं। सोशल मीडिया कंपनी को वो कम समय दे पा रहे हैं। ट्विटर के नए लीडर की घोषणा जल्द हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस सप्ताह के अंत तक ट्विटर के ऑर्गेनाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाएगा।

Correct. I will continue to run Twitter until it is in a strong place, which will take some time.

— Elon Musk (@elonmusk) November 17, 2022