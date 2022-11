Elon Musk ने Twitter की बागडोर हाथ में संभालते ही कई बड़े बदलाव की घोषणा की है, जिनमें Twitter Blue Tick के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान सबसे ज्यादा चर्चा में है। मस्क ने ट्विटर ब्लू टिक वेरिफाइड यूजर के लिए मंथली प्लान की घोषणा की है। इस प्लान को फिलहाल 5 देशों में केवल iOS यूजर के लिए लागू किया गया है। यूजर को हर महीने ट्विटर ब्लू टिक वेरिफिकेशन के लिए 8 डॉलर (लगभग 660 रुपये) देने होंगे। वहीं, एक और रिपोर्ट सामने आ रही है जिसके मुताबिक, एलन मस्क बिना ब्लू टिक यूजर के लिए भी सब्सक्रिप्शन प्लान लाने वाले हैं। Also Read - Twitter top 5 Alternatives: ट्विटर ब्लू टिक के लिए देना होगा चार्ज, ट्राई कर सकते हैं ये 5 बेस्ट ऐप्स

सभी यूजर को देना होगा चार्ज!

रिपोर्ट के मुताबिक, ट्विटर के हर यूजर को इस माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए चार्ज देना पड़ सकता है। हालांकि, यह चार्ज कितना होगा, इसके बारे में कोई डिटेल सामने नहीं आई है। Also Read - Twitter Blue Tick के लिए Elon Musk भी देंगे 8 डॉलर, यूजर्स ने दिए मजेदार रिएक्शन

रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ट्विटर की टीम फिलहाल ऐसे आइडिया पर काम कर रही है, जिसमें ज्यादातर या सभी यूजर के लिए सब्सक्रिप्शन फी लगाया जाएगा। मस्क द्वारा ट्विटर की कमान संभालने के बाद से ही इसे एक रेवेन्यू जेनरेशन का प्लेटफॉर्म बनाने की कवायद चल रही है। इसी क्रम में कंपनी ने ग्लोबली 50 प्रतिशत से ज्यादा कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया है, ताकि कॉस्ट कटिंग की जा सके। Also Read - Twitter की भारत में बड़ी कार्रवाई, 90 प्रतिशत से ज्यादा कर्मचारियों को कहा 'Bye'!

ट्विटर को कहा Worst

ट्विटर में लगातार हो रहे बदलाव पर एलन मस्क भी डेली कोई न कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अपने हाल में किए ट्वीट में मस्क ने कहा ‘Twitter is the Worst! But also the best’ यानी ट्विटर सबसे खराब है लेकिन सबसे बेहतर भी है। हालांकि, एलन मस्क के इस ट्वीट पर यूजर्स ने कई प्रतिक्रियाएं दी हैं। कई यूजर्स मस्क द्वारा किए जा रहे इस बदलाव से नाराज दिख रहे हैं।

Twitter is the worst!

But also the best. — Elon Musk (@elonmusk) November 8, 2022

वहीं, एलन मस्क ने ट्वीट करके यह भी कंफर्म किया है कि ट्विटर ब्लू टिक के लिए वो खुद भी हर महीने 8 डॉलर का भुगतान करेंगे। ऐसे में इस सब्सक्रिप्शन प्लान को जल्द ग्लोबली रोल आउट किया जाएगा। हालांकि, मस्क ने यह भी साफ किया है कि इस सब्सक्रिप्शन प्लान का रेट देश के हिसाब से निर्धारित किया जाएगा।