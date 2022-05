Elon Musk ने जब से ट्विटर को खरीदा है, तब से पूरी दुनिया में इसकी चर्चाएं हो रही है। एलन मस्क ने ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीदा है और इस डील को कंप्लीट करने का प्रोसेस चल रहा है। अब एलन मस्क इस डील को कंप्लीट करने के लिए इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं। Also Read - Elon Musk खुद बनेंगे Twitter CEO! पराग अग्रवाल की होगी 'छुट्टी'

गुरुवार को Elon Musk ने कुछ नए इन्वेस्टर्स की लिस्ट भी जारी की, जिसमें कई हाई-प्रोफाइल नाम भी शामिल थे। उनमें से एक बड़ा नाम सऊदी अरब के प्रिंस अलवलीद बिन तलाल है। आइए हम आपको इस मजेदार खबर के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। Saudi Arabia के प्रिंस अलवलीद बिन तलाल ने एलन मस्क की तारीफ की है और उन्हें ट्विटर के लिए भविष्य का एक अच्छा लीडर भी बताया है। इतना ही नहीं Alwaleed bin Talal Al Saud ने ट्विटर में अपनी हिस्सेदारी इन्वेस्ट करने का भी फैसला कर लिया है।

अलवलीद बिन तलाल ने 5 मई 2022 को एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि, मेरे नए दोस्त एलन मस्क के साथ कनेक्ट होने में काफी अच्छा लगा। मुझे भरोसा है कि आप ट्विटर के लिए एक शानदार लीडर साबित होंगे, जिससे आप इसकी क्षमता और बेहतरीके से बढ़ा पाएंगे।

I believe you will be an excellent leader for @Twitter to propel & maximise its great potential @Kingdom_KHC & I look forward to roll our ~$1.9bn in the “new” @Twitter and join you on this exciting journey

Great to connect with you my “new” friend @elonmusk 🤝🏻

सऊदी के प्रिंस ने आगे कहा कि, मैं ट्विटर की इस डील में 1.9 बिलियन डॉलर के शेयर्स लगाने को तैयार हूं। ऐसे में अब Elon Musk के पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। लिहाजा, ये डील भी जल्द ही खत्म हो सकती है और फिर Twitter CEO का मामला भी जल्द साफ हो जाएगा।

हालांकि सऊदी अरब के प्रिंस और एलन मस्क के बीच पिछले कुछ हफ्तों की कहानी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल, सऊदी अरब के प्रिंस अलवलीद बिन तलाल ने ही कुछ हफ्ते पहले एलन मस्क का ऑफर ठुकरा दिया था। अलवलीद बिन तलाल ट्विटर के सबसे बड़े और लॉन्ग टर्म शेयरहोल्डर्स में से एक रहे हैं।

एलन मस्क ने ट्विटर के 9.2 पर्सेंट हिस्सेदारी खरीदने के बाद ट्विटर बोर्ड के सामने इसे पूरी तरह से खरीदने का ऑफर रखा था। एलन मस्क ने 54.2 डॉलर प्रति शेयर का ऑफर ट्विटर बोर्ड के सामने रखा था, जिसे सऊदी अरब के प्रिंस ने नाकार दिया था। अलवलीद बिन तलाल ने 14 अप्रैल 2022 को एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि, मैं नहीं लगता कि Twitter के ग्रोथ को देखते हुए एलन मस्क का 54.20 प्रति शेयर का ऑफर इस कंपनी के आंतरिक वैल्यू के भी बराबर आता है। ऐसे में मैं ट्विटर के सबसे बड़े और लॉन्ग-टर्म शेयरहोल्डर होने के नाते, इस ऑफर को रिजेक्ट करता हूं।

I don’t believe that the proposed offer by @elonmusk ($54.20) comes close to the intrinsic value of @Twitter given its growth prospects.

Being one of the largest & long-term shareholders of Twitter, @Kingdom_KHC & I reject this offer.https://t.co/Jty05oJUTk pic.twitter.com/XpNHUAL6UX

— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) April 14, 2022