Elon Musk की चर्चा पिछले कई दिनों से काफी ज्यादा हो रही है क्योंकि उन्होंने ट्विटर को करीब 44 बिलियन डॉलर में खरीद लिया है। अब एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क ने टेस्ला के 4.4 मिलियन यानी 44 लाख शेयर बेच दिए हैं। आइए हम आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताते है।

एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक Elon Musk ने ट्विटर को 44 मिलियन डॉलर में खरीदने के बाद अपनी कंपनी टेस्ला के 44 लाख शेयर्स बेच दिए हैं। इन सभीस शेयर की कुल कीमत लगभग 4 अरब डॉलर है।

रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि टेस्ला ने ये शेयर Twitter को खरीदने की वजह से कोष यानी मनी जमा करने के लिए कर रहे हैं। टेस्ला के अधिकारी ने बताया कि अब और टेस्ला के शेयर को नहीं बेचा जाएगा। इन शेयर का रेट पिछले कुछ दिनों में 872.02 डॉलर से 999.13 डॉलर प्रति शेयर रहा है।

No further TSLA sales planned after today

— Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2022