Tesla CEO Elon Musk किसी न किसी वजह से चर्चा का विषय बने रहते हैं। इन्होंने आज, 23 अप्रैल को ट्विटर पर माइक्रोसॉफ्ट को-फाउंडर Bill Gates का मजाक उड़ाते हुए एक ट्वीट की है।

एलन मस्क ने एक कोलाज पोस्ट किया है, जिसमें एक तरफ गेट्स की तस्वीर है और दूसरी तरफ एप्पल की नई 'प्रेग्नेंट मैन' (गर्भवती आदमी) इमोजी है। पिक्चर के साथ मस्क द्वारा लिखा हुआ कैप्शन सीधा-सीधा शारीरिक बनावट पर हमला है।

इस ट्वीट के नीचे मस्क ने एक और ट्वीट जोड़ी है, जो ट्विटर के प्लैटफॉर्म पर निशाना साध रही है। हुड पहने हुए 6 लोगों की तस्वीर पर इन्होंने लिखा कि इनकी पहली ट्वीट को शैडो बैन काउंसिल रिव्यू करते हुए।

Elon Musk ने इस कोलाज से पहले एक और ट्वीट की थी, जिसमें इन्होंने लिखा था– The Barbarians are at the Gate। इस ट्वीट को भी अब बिल गेट्स से जोड़कर देखा जा रहा है।

रोमन इस फ्रेज का इस्तेमाल अपने साम्राज्य पर विदेशी हमलों का वर्णन करने के लिए करते थे। अंग्रेजी में यह फ्रेज अब प्रतिद्वंद्वी समूह से एक कथित खतरे के बारे में बोलते हुए व्यंग्यात्मक, या विडंबनापूर्ण संदर्भ में प्रयोग किया जाता है।

The Barbarians are at the Gate

Elon Musk और Bill Gates के बीच पहले से तनाव बना हुआ है। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता Tesla द्वारा बिटकॉइन में 1.5 बिलियन डॉलर की हिस्सेदारी लेने की घोषणा के बाद गेट्स ने एलन मस्क पर कमेन्ट किए थे। इन्होंने ब्लूमबर्ग से कहा,

“एलन के पास बहुत सारा पैसा है और वह बहुत परिष्कृत है, इसलिए मुझे चिंता नहीं है कि उसका बिटकॉइन बेतरतीब ढंग से ऊपर या नीचे जाएगा…मुझे लगता है कि लोग इन उन्मादों में फंस जाते हैं, जिनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं, इसलिए मैं बिटकॉइन पर बुलिश नहीं हूं। मेरा सामान्य विचार यह होगा कि यदि आपके पास एलन से कम पैसा है, तो आपको शायद सावधान रहना चाहिए,” इन्होंने आगे कहा।

गेट्स ने इससे पहले Tesla Semi जैसे इलेक्ट्रिक ट्रकों के व्यवहार्य नहीं होने के बारे में टिप्पणी की थी, जिसका मस्क ने विरोध किया था। लेकिन इन दोनों बिलिनेयर के बीच टेसला के शेयर शॉर्ट करने को लेकर तनाव है। जब एक इंवेस्टर या ट्रेडर किसी शेयर के नीचे जाने पर दांव लगाता है, तो उसे शॉर्ट करना कहते हैं।

Elon Musk ने ‘जो रोगन एक्सपीरियंस’ के साथ एक इंटरव्यू में बताया कि इनका मानना ​​​​है कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक (Bill Gates) की एक समय में टेस्ला के शेयरों में एक बड़ी शॉर्ट पोजीशन थी, जो इनके लिए फायदे का सौदा नहीं रही। इसी मामले पर ट्विटर पर यूजर को जवाब देते हुए मस्क ने कहा कि इन्हें सुनने में मिल है कि गेट्स के पास अभी भी Tesla का आधा बिलियन शॉर्ट शेयर है।

So apparently Bill Gates hit up @elonmusk to discuss “philanthropy on climate change” but Elon asked if he still had a half billion dollar short position on $TSLA.

Bill said he hasn’t closed it out, so Elon told him to get lost. No idea if this is true lol pic.twitter.com/iuHkDG3bAd

