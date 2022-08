Elon Musk और Twitter के बीच की खबरें पिछले करीब 6 महीने से सामने आ रही है। एलन मस्क को ट्विटर से लगाव हुआ और उन्होंने उसे खरीद लिया, लेकिन डील फाइनल नहीं हो पाई। अब आलम ये है कि ट्विटर और एलन मस्क का मामला कोर्ट में है। इस बीच Tesla के CEO एलन मस्क ने अपने एक नए और पर्सनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एलान किया है। एलन मस्क के नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम X.com है। हालांकि अभी तक इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। आइए हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी बताते हैं। Also Read - Twitter Down होने से दुनिया भर में यूजर्स परेशान, लोडिंग में हो रही थी दिक्कत

एलन मस्क से हाल ही में Tesla Owners Silicon Valley नाम के एक ट्विटर यूजर ने पूछा कि, अगर ट्विटर के साथ आपका समझौता नहीं हुआ तो क्या आप अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। इस सवाल के जवाब में एलन मस्क ने जवाब दिया X.com। हालांकि उन्होंने ट्विटर पर दिए अपने रिप्लाई में और कुछ भी नहीं कहा है। अब क्या X.com उनके नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम है या नहीं, इसकी पक्की जानकारी तो फिलहाल हमारे पास नहीं है।

Have you thought about creating your own social platform? If Twitter deal doesn't come through

— Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) August 10, 2022