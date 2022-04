Twitter खरीदने के बाद Tesla CEO अब Coca Cola खरीदने की तैयारी में हैं। मस्क ने अपने ट्वीट करके बताया कि वो अब Coca-Cola खरीदेंगे। अपने ट्वीट में Elon Musk ने कहा कि वो अब कोका कोला खरीदेंगे और उसमें कैफिन फिर से डालेंगे। ट्विटर खरीदने के बाद से वो एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं। साथ ही, वो लोगों द्वारा शेयर किए जा रहे ट्वीट्स का अपने अंदाज में रिप्लाई भी कर रहे हैं। Also Read - Elon Musk कैंसिल करेंगे Twitter की डील? भरना पड़ेगा हजारों करोड़ का जुर्माना

एक यूजर ने एलन मस्क के नाम से एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था, जिसमें लिखा था कि Elon Musk अब Mc Donald’s रेस्टोरेंट खरीदेंगे और उसके आइसक्रीम मशीन को फिक्स करेंगे। इसके रिप्लाई में मस्क ने अपने अंदाज में लिखा,’सुनो, मैं कोई चमत्कार नहीं करता।’

एलन मस्क ने एक और ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि वो Twitter DM में Signal की तरह एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन लाएंगे, जिससे कोई भी यूजर के मैसैज को हैक नहीं कर सके। मस्क का यह कदम ट्विटर पर डायरेक्ट मैसेज (DM) करने वाले यूजर्स के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि वहां यूजर को एक सिक्योर वातावरण मिलेगा।

Twitter DMs should have end to end encryption like Signal, so no one can spy on or hack your messages

मस्क ने ट्विटर को लेकर कई ट्वीट्स किए हैं, जिनमें उन्होंन इस माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को रिवैम्प करने के बारे में कई आइडियाज शेयर किए हैं। अपने एक ट्वीट में मस्क ने कहा कि Twitter पब्लिक का भरोसा डिजर्व करता है, इसे पॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए,जिसका प्रभावी रूप से मतलब है कि फार राइट विंग और फार लेफ्ट विंग को समान रूप से परेशान करना।

For Twitter to deserve public trust, it must be politically neutral, which effectively means upsetting the far right and the far left equally

