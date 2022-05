Elon Musk और ट्विटर के मामले में रोज एक नहीं अनेक खबरें आ रही है। एलन मस्क ने ट्विटर डील को अस्थायी रूप से होल्ड कर दिया है। उन्हें स्पैम अकाउंट्स के बारे में पूरी जानकारी कलेक्ट करनी है। अब एलन मस्क ने आज सुबह भारतीय समयानुसार सुबह 4:34 मिनट पर एक और ट्वीट, जिसमें लिखा था कि ट्विटर फीड को फिक्स करना बहुत जरूरी है। Also Read - Elon Musk इस तरह चेक करेंगे Twitter के फर्जी अकाउंट, आप भी हैं टेस्ट में आमंत्रित

Elon Musk ने अपने इस ट्वीट को पिन भी किया है और इसपर ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने रिप्लाई भी किया है। आइए हम आपको इस पूरे मामले के बारे में बताते हैं।

दरअसल एलन मस्क ने आज सुबह अपने एक नए ट्वीट के जरिए ट्विटर में मौजूद एक और कमी के बारे में बताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में तीन स्टेप्स के जरिए ट्विटर के एक फीचर के बारे में बात की है। उनका मानना है कि ट्विटर फीड के इस फीचर के जरिए आपको मैनिपुलेट किया जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है।

Very important to fix your Twitter feed:

1. Tap home button.

2. Tap stars on upper right of screen.

3. Select “Latest tweets”.

You are being manipulated by the algorithm in ways you don’t realize.

Easy to switch back & forth to see the difference.

— Elon Musk (@elonmusk) May 14, 2022