Elon Musk एक बार फिर से अजीबोगरीब ट्वीट को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने अपने Twitter हैंडल से अपने मौत से जुड़ा एक ट्वीट किया है। मस्क ने अपने Tweet में लिखा है- ‘अगर मैं संदिग्ध परिस्थितियों में मर जाता हूं, तो यह जानकर अच्छा लगा।’ Tesla CEO के इस ट्वीट पर कई यूजर्स ने रिप्लाई किया है। Also Read - Twitter के मालिक बने Elon Musk, तो बदल गए सउदी प्रिंस के 'सुर'

कई यूजर्स ने मस्क के इस ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा है- दुनिया को Elon Musk की जरूरत है। एक यूजर ने मस्क के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा है, ‘नहीं आप नहीं मरेंगे, दुनिया को बदलाव के लिए आपकी जरूरत है।’ वहीं, दावे ली (Dave Lee) नाम के एक Youtube होस्ट ने मस्क के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा- अपनी सिक्योरिटी को दोगुना या फिर दस गुना बढ़ा लीजिए। एलन हमें आपकी जरूरत है।

Double up (or even 10x) on security. We need you around, Elon. https://t.co/F7UsObxADb

Tesla CEO Elon Musk पिछले महीने से ही Twitter को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं। मस्क ने पिछले सप्ताह ही माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को $44 बिलियन (लगभग 3.3 लाख करोड़ रुपये) में खरीदा है। इसके बाद मस्क ने ट्विटर में किए जाने वाले बदलाव के बारे में कई ट्वीट्स किए हैं।

कोरोनावायरस की वैक्सीन (Covishield) बनाने वाली कंपनी Serum Institute of India (SII) के CEO आदर पूनावाला ने एलन मस्क को भारत में अपनी Tesla गाड़ियां बनाने के लिए टैग किया।

Hey @elonmusk just in case you don’t end up buying @Twitter, do look at investing some of that capital in INDIA for high-quality large-scale manufacturing of @Tesla cars. I assure you this will be the best investment you’ll ever make.

— Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) May 8, 2022