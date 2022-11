Elon Musk अपने मजाकिया अंदाज के लिए जाने जाते हैं। ट्विटर खरीदने के बाद वो माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। एलन मस्क ट्विटर का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कई बड़े बदलाव की घोषणा कर चुके हैं। मस्क द्वारा ट्विटर की बागडोर संभालने के बाद इस प्लेटफॉर्म पर यूजर इंगेजमेंट काफी बढ़ी है। एलन मस्क ने डेटा शेयर करते हुए बताया कि पिछले सप्ताह ट्विटर पर 259.4 मिलियन यानी करीब 26 करोड़ डेली एक्टिव यूजर थे, जो अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। एलन मस्क के एक मजाकिया ट्वीट पर Zomato ने चुटकी ली, जिसके बाद यूजर्स ने फूड डिलीवरी ऐप का मजाक उड़ाया है। Also Read - Elon Musk ने टाली Twitter Blue Subscription की रीलॉन्चिंग, अब दो रंगों में मिलेगा वेरिफाइड टिक!

एलन मस्क ने मजाकिया अंदाज में यूजर्स से ट्वीट करके पूछा कि क्या मेरा ट्वीट करना भी मेरे काम में काउंट होता है? जिसपर Zomato ने वेरिफाइड हैंडल से ट्वीट करते हुए रिप्लाई किया कि आप जो ट्वीट करते हैं वो हमारे लिए काम करता है।

if you tweet that counts as work for us bro

— zomato (@zomato) November 22, 2022