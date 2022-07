Elon Musk कर सकते हैं खुद को Twitter डील से अलग, मगर यह नहीं होगा आसान

पिछले महीने Elon Musk की Twitter डील को कंपनी बोर्ड की तरफ से मंजूरी मिली थी। इस डील पर जुलाई या अगस्त में ट्विटर शेयरहोल्डर वोट हो सकता है, लेकिन शायद अब Elon Musk इससे खुद को अलग करना चाहते हैं। Also Read - IT Rules के खिलाफ Twitter पहुंचा हाईकोर्ट, जानें क्या है मामला

The Washington Post की खबर के मुताबिक, मस्क की टीम ने इस डील की फन्डिंग से जुड़े डिस्कशन रोक दिए हैं और यह शायद अब इससे दूर भी हटने वाली है। पब्लिकेशन की इस रिपोर्ट का आधार तीन अनाम सोर्स हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं।

Elon Musk खुद को Twitter डील से कर सकते हैं अलग

The Washington Post ने एक अनाम सोर्स के हवाले से लिखा कि मस्क की टीम जल्द ही अलग दिशा में जा सकती है। खबर के मुताबिक, मस्क कैम्प ने डील की फन्डिंग को लेकर बातचीत रोक दी हैं। पब्लिकेशन कहता है कि मस्क को ट्विटर के बॉट और स्पैम अकाउंट को लेकर अभी भी चिंता है।

ट्विटर का कहना है कि इसके प्लैटफॉर्म पर मौजूद बॉट अकाउंट्स की संख्या 5 प्रतिशत से कम है। इसे सत्यापित करने के लिए एलन मस्क ने ट्विटर डेटा की मांग की थी। कंपनी ने मस्क को ‘firehose’ डेटा का ऐक्सेस दिया था, जिसमें प्लैटफॉर्म पर पोस्ट की जाने वाली सभी ट्वीट्स मौजूद होती हैं। यहां पर इन ट्वीट को यूजर्स के डिवाइस और अकाउंट की प्रोफाइल जैसे पैरामीटर के आधार पर ऐनलाइज भी किया जाता है।

The Washington Post के अनुसार, मस्क की टीम को स्पैम के आंकड़ों के बारे में संदेह है। पब्लिकेशन के मुताबिक, टीम को लगता है कि उनके पास एक व्यवसाय के रूप में ट्विटर की संभावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है।

अब जब मस्क की टीम ने निष्कर्ष निकाला है कि वह स्पैम खातों पर ट्विटर के आंकड़ों को सत्यापित नहीं कर सकता है, पब्लिकेशन के एक सोर्स ने कहा कि इस मामले में कठोर कार्रवाई की उम्मीद है। इस शख्स ने कहा कि यह संभावना है कि मस्क की टीम से दिशा में बदलाव जल्द ही आएगा, हालांकि इन्होंने यह नहीं बताया कि यह बदलाव क्या हो सकता है।

सिर्फ बॉट नहीं है डील से दूर होने की वजह

पब्लिकेशन ने कहा कि Elon Musk के Twitter डील से अलग होने की वजह सिर्फ प्लैटफॉर्म के स्पैम अकाउंट नहीं हैं। टेकओवर की बात चलने के बाद से कंपनी के शेयर की कीमत में भारी गिरावट आई है। इसे देखते हुए मस्क को लग सकता है कि इन्हें यह डील महंगी पड़ रही है।

मगर मस्क के लिए इस डील से अलग होना आसान भी नहीं होगा। मस्क ने हामी भरी है कि ये इस डील को पूरा करेंगे, जब तक कि इससे जुड़ी कुछ बड़ी परेशानी सामने न आए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्विटर का बॉट इशू इसके लिए काफी नहीं होगा। पब्लिकेशन ने बताया कि अगर किसी तरह मस्क इस सौदे को रद्द भी कर देते हैं तो इन्हें 1 बिलियन डॉलर ब्रेकअप फीस देनी पड़ सकती है।