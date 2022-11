Twitter के मालिक बनते ही Elon Musk ने कई बड़े फैसले लिए हैं। अब उन्होंने बैन हुए ट्विटर यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर वापस लाना भी शुरू कर दिया है। मस्क उन ट्विटर अकाउंट को वापस ला रहे हैं, जिन्हें पहले हमेशा के लिए बैन कर दिया गया था। ट्विटर खरीदते समय मस्क द्वारा किए गए की वादों में से यह भी एक था। सबसे पहले एलन मस्क ने लेखक Jordan Peterson, कॉमेडियन Kathy Griffin और रूढ़िवादी पैरोडी आउटलेट The Babylon Bee के अकाउंट से प्रतिबंध हटाया है। इसके बाद मस्क ने Donald Trump को वापस लाने के लिए वोटिंग शुरू कर दी है। वे ट्विटर पर पोल कर सबसे उनकी वापसी के लिए सवाल पूछ रहे हैं। आइये, डिटेल में जानते हैं। Also Read - Twitter Blue के लिए इन यूजर्स को करना पड़ेगा इंतजार, DM में इस फीचर की होगी वापसी!

Elon Musk ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर बताया है कि Kathie Griffin, Jorden Peterson और Babylon Bee को वापस लाया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि Trump पर अभी तक फैसला नहीं लिया गया है। Also Read - Twitter Blue सर्विस की होगी वापसी, Elon Musk ने बताई डेट

इन तीन अकाउंट में से दो पर लोगों को गुमराह करने वाले ट्वीट्स के कारण प्रतिबंध लगा दिया गया था। पीटरसन को ट्रांस अभिनेता इलियट पेज को गुमराह करने वाले ट्वीट्स के लिए जुलाई में बैन किया गया था।

बेबीलोन बी को मार्च में इसी तरह के ट्वीट्स के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। कॉमेडियन कैथी ग्रिफिन का अकाउंट मस्क के दबाव के चलते केवल 11 दिन पहले ही बैन किया गया था। अब ये यूजर्स एक बार फिर Twitter का यूज कर पाएंगे।

Elon Musk अब ट्विटर पर एक पोल कर रहे हैं, जिसमें Donald Trump की वापसी पर सवाल पूछा गया है। उन्होंने अपने ट्वीटमें लिखा है कि Trump को वापस लाना है… इसके नीचे दो ऑप्शन हां और ना दिए गए हैं।

उनके इस ट्वीट पर कई लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। मस्क भी उनके सवालों का आंसर ट्वीट के जरिए कर रहे हैं।

With 116.6 million followers, your polls are starting to become statistically significant. What if Twitter had an “All Users” poll that you could push to every single twitter account to find out what the entire network is thinking, with no particular adverse selection? 🤔

— Michael Saylor⚡️ (@saylor) November 19, 2022