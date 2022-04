एलन मस्क और ट्विटर के बीच खींच-तान की पूरी कहानी

Elon Musk-Twitter takeover Timeline: इस महीने के टॉप ट्रेंड की लिस्ट में Elon Musk और Twitter ने अपनी जगह बना रखी है। टेसला और स्पेस-एक्स के फाउंडर मस्क ने अप्रैल के शुरू में खुलासा किया कि इनके पास ट्विटर की 9 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इसके बाद मस्क के ट्विटर बोर्ड जॉइन करने की खबर आई, लेकिन अंत में मस्क ने बोर्ड जॉइन नहीं किया। इसके बाद मस्क द्वारा ट्विटर को खरीदे जाने की बात शुरू हो गई। Also Read - How to Deactivate Twitter Account: ट्विटर अकाउंट को कैसे करें डीऐक्टिवेट? यहां जानें पूरा प्रोसेस

अगर इस सब ने आपको भी कंफ्यूज कर दिया है, तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। इसे आसान बनाने के लिए हम यहां पर Elon Musk और Twitter के बीच होने वाली सभी घटनाओं को सिलसिलेवार तरीके से पेश कर रहे हैं।

Elon Musk-Twitter takeover Timeline

31 जनवरी 2022: Twitter और एलन मस्क की कहानी इसी साल जनवरी से शुरू होती है। AP की खबर के मुताबिक, Tesla CEO ने 31 जनवरी 2022 से लगभग रोजाना ट्विटर के शेयर खरीदने शुरू कर दिए थे।

4 अप्रैल 2022: रेग्युलेटरी फाइलिंग में मस्क ने खुलासा किया कि इनके पास ट्विटर के 73.5 मिलियन शेयर हैं, जो कंपनी के स्टॉक का 9.2 प्रतिशत हिस्सा है। इस स्टेक के साथ मस्क ट्विटर के सबसे बड़े शेयर-होल्डर बन गए। खबर के आते ही ट्विटर के स्टॉक की कीमत भी काफी ज्यादा बढ़ गई।

5 अप्रैल 2022: Elon Musk ने ट्विटर पर एडिट बटन को लेकर एक पोल किया। ट्विटर सीईओ पराग अग्रवाल ने इस पोल को शेयर करते हुए कहा कि यूजर्स इस पोल को गंभीरता से लें। इसके बाद अग्रवाल ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि ये एलन मस्क को ट्विटर बोर्ड पर सीट ऑफर कर रहे हैं। मस्क ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया।

8 अप्रैल 2022: रेग्युलेटरी फाइलिंग में पता चला कि एसेट मैनेजर Vanguard Group के पास ट्विटर का 10.3 प्रतिशत स्टेक है। इसके बाद वैनगार्ड ट्विटर का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया।

9 अप्रैल 2022: Elon Musk ने ट्विटर बोर्ड को जॉइन करने से मना कर दिया।

11 अप्रैल 2022: Twitter CEO पराग अग्रवाल के मुताबिक, एलन को 9 अप्रैल को ही आधिकारिक रूप से बोर्ड जॉइन करना था, लेकिन इन्होंने 9 अप्रैल की सुबह ही सीट लेने से मना कर दिया।

12 अप्रैल 2022: ट्विटर इंवेस्टर Marc Bain Rosella ने मस्क के खिलाफ न्यू यॉर्क फेड्रल कोर्ट में मुकदमा कर दिया। इनका कहना है कि मस्क ने ट्विटर शेयर की खरीदारी को नियम के अनुसार 10 दिनों के अंदर Securities and Exchange Commission (SEC) को रिपोर्ट नहीं किया। इनका कहना है कि इस वजह से मस्क ने अपनी खरीदारी पर $143 मिलियन बचा लिया और इंवेस्टर फायदा उठाने से चूक गए।

14 अप्रैल 2022: Elon Musk ने ट्विटर को $43 बिलियन में खरीदने का ऑफर दिया। ये कंपनी को प्राइवेट ले जाना चाहते हैं और ट्विटर को प्रति शेयर $54.20 कीमत चुकाने को तैयार हैं। इस अनाउन्समेंट के साथ ट्विटर के स्टॉक की वैल्यू 1.7 प्रतिशत गिरकर $45.08 पहुंच गई।

15 अप्रैल 2022: Twitter बोर्ड ने मस्क के टेकओवर को रोकने के लिए एक ‘पॉइजन पिल’ स्ट्रैटिजी अपनाई। इसके तहत टेक-ओवर करने की कोशिश करने वाले शेयर होल्डर के छोड़कर कंपनी के बोर्ड मेम्बर्स को कंपनी के और भी ज्यादा शेयर डिस्काउंट पर ऑफर किए जाते हैं। इसकी वजह से टेक-ओवर करने वाले इंवेस्टर के लिए सौदा महंगा पड़ जाता है। खबर के मुताबिक, अगर मस्क का स्टेक ट्विटर में 15 प्रतिशत या इससे ज्यादा होता है टो ट्विटर इस स्ट्रैटिजी को लागू कर देगा।