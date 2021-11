EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) ने अपने मेंबर्स को धोखाधड़ी से बचने के लिए अपने EPF अकाउंट, पर्सनल डिटेल और OTP को फोन या ऑनलाइन शेयर न करने की सलाह दी है। EPF से जुड़े OTP घोटालों के कारण लोगों को यह चेताबनी दी जा रही है। Also Read - How to Get UAN: खो गया आपका UAN नंबर तो न हों परेशान, ऐसे लगाएं पता

ईपीएफओ एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि EPFO मेंबर्स को व्यक्तिगत विवरण जैसे आधार कार्ड नंबर, पैन, बैंक अकाउंट नंबर, UAN नंबर WhatsApp और सोशल मीडिया पर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से लोगों के साथ धोखाधड़ी हो सकती है और लोग अपने पैसे खो सकते हैं।

EPFO ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सभी लोगों को अलर्ट किया है। EPFO ने अपने ट्वीट में लिखा है कि #EPFO कभी भी अपने सदस्यों से आधार, पैन, UAN, बैंक अकाउंट या OTP जैसे पर्सनल डिटेल फोन या सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए नहीं कहता है।

Tweet के साथ EPFO ने एक फोटो भी शेयर की है। जिसमें लिखा है कि धोखाधड़ी करने वालों से सावधान रहें!। उसमें यह भी कहा गया है कि किसी भी सर्विस के लिए EPFO लोगों को WhatsApp या अन्य किसी सोशल मीडिया ऐप से पैसे जमा करने के लिए नहीं कहेगा। साथ ही EPFO ने यह भी सलाह दी है कि लोगों को कभी भी उन फोन कॉल और मैसेज का रिस्पांस नहीं देना चाहिए, जो उनसे उनकी पर्सनल डिटेल या फिर OTP शेयर करने के लिए कहते हैं।

