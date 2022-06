Apple iPhone यूजर्स को अब नए डिवाइस पर eSIM ट्रांसफर करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों के स्टोर के चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। यूजर्स सेकेंड्स में eSIM को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर कर सकेंगे। iOS 16 में नया फीचर मिलेगा, जिसके जरिए यूजर अपने डिवाइस के eSIM को दूसरे डिवाइस में ब्लूटूथ के जरिए ट्रांसफर कर सकेंगे। Also Read - iOS 16 में Apple Pay Later से शानदार Lock Screen तक, अब iPhone यूजर्स को मिलेंगे 5 धमाकेदार फीचर

WWDC 2022 में एप्पल ने अपकमिंग iOS 16 की घोषणा की थी, जिसमें कई नए फीचर्स दिए गए हैं जिनमें QR कोड स्कैनिंग और eSIM ट्रांसफर शामिल हैं।

iPhone यूजर्स को नए एप्पल डिवाइस में eSIM को ट्रांसफर करने के लिए पुराने डिवाइस से उसे डिलीट करना पड़ता था। इसके बाद यूजर को टेलिकॉम ऑपरेटर से उसे नए डिवाइस में इंस्टॉल करवाना पड़ता था। eSIM ट्रांसफर फीचर जुड़ने के बाद यूजर की यह बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी।

इस बात की जानकारी एक ट्विटर यूजर @carsonwaldrop (Carson) ने अपने हैंडल से दी है। साथ ही, यूजर ने इस फीचर का स्क्रीन शॉट अपने पोस्ट के साथ शेयर किया है, जिसमें eSIM को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर होते हुए देखा जा सकता है। इस फीचर को यूज करने के लिए दोनों ही डिवाइसेज में लेटेस्ट iOS 16 ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है। अन्य किसी iOS वर्जन के साथ यह फीचर काम नहीं करेगा।

@MacRumors it looks like in iOS 16, you can transfer eSim Cards from one iPhone to another using Bluetooth. This previously wasn’t the case and you had to just get a new esim card from the carrier in question. pic.twitter.com/emWz6F7ObP

— Carson (@carsonwaldrop) June 8, 2022