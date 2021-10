Facebook और Instagram की सर्विस पिछले एक हफ्त में दूसरी बार डाउन हो हुई है। एक बार फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम का सर्वर डाउन हो गया था जिसकी वजह से यूजर्स इस सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से यूजर्स को पिछले एक हफ्ते में दूसरी बार इस समस्या का सामना करना पड़ा। हालांकि अब फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विस एक बार फिर से शुरू हो गई है। Also Read - Happy Navratri 2021: ऐसे डाउनलोड करें और भेजे WhatsApp Stickers

Facebook ने अपने यूजर्स के लिए इस समस्या के लिए माफी मांगी है। फेसबुक ने अपने एक पोस्ट के जरिए कहा कि, हमें माफ कर दीजिए। हमारे कुछ यूजर्स हमारी ऐप्स और वेबसाइट्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए हमें बहुत खेद है। हम जानते हैं कि आप एक-दूसरे से बात करने के लिए हमारे ऐप्स और वेबसाइट्स पर कितना निर्भर है।

We're so sorry if you weren't able to access our products during the last couple of hours. We know how much you depend on us to communicate with one another. We fixed the issue — thanks again for your patience this week.

— Facebook (@Facebook) October 8, 2021