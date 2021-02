Facebook BARS शॉर्ट वीडियो ऐप हुआ लॉन्च, मिलेगा TikTok वाला एक्सपीरियंस

Facebook BARS शॉर्ट वीडियो ऐप लॉन्च हुआ है। यह ऐप भारत में पिछले साल बैन हुए TikTok की जगह ले सकता है। सोशल मीडिया कंपनी ने Instagram REELS फीचर को पिछले साल अगस्त में पेश किया था। BARS ऐप को Facebook के न्यू प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंट (NPE) R&D टीम ने डेवलप किया है। फिलहाल यह ऐप क्लोज्ड बीटा टेस्टिंग के लिए उपलब्ध है। इस ऐप के जरिए यूजर्स वीडियो को क्रिएट और शेयर कर सकते हैं। यह ऐप खास तौर पर रैपर्स के लिए डेवलप किया जा रहा है। Also Read - New IT Rule 2021: सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों की खैर नहीं, सरकार ने बनाए सख्त नियम

मिलेंगे ये फीचर्स

BARS ऐप में TikTok एवं अन्य शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप की तरह ही कंटेंट क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा। साथ ही, रैपर्स के लिए प्री-रिकॉर्डेड बीट्स (beats) भी दिए गए हैं जो यूजर के शब्दों को प्रोफेशनल रैप (Raps) में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अलावा इसमें एक प्री-बिल्ट rhymes डिक्शनरी भी दी गई है जो रैप के फ्लो (Flow) को आगे बरकरार रखने के लिए शब्दों को सजेशन देता है। इसके अलावा इसमें एक चैलेंज मोड भी दिया गया है जो यूजर को फ्री-स्टाइल ऑटो सजेस्टेड वर्ड क्यूज (word cues) देते हैं।

जैसे ही यूजर अपने लिरिक्स और फ्लो को पूरा कर लेते हैं Facebook BARS ऐप में कई तरह के प्री-रिकॉर्डेड ऑडियो मिलते हैं जो विजुअल फिल्टर के साथ रैप के कंटेंट को क्रिएट करने में मदद करता है। यही नहीं, इसमें और भी कई तरह के प्रीलोडेड टूल्स जैसे कि Clean, AutoTune, Imaginary Friends और AM Radio भी मिलते हैं। इन टूल्स के जरिए यूजर ऑडियो को अपने हिसाब से बदल सकते हैं।

यहां से कर सकते हैं डाउनलोड

रैप क्रिएट करने के लिए Facebook BARS ऐप में वीडियो को क्रिएट करके सेव किया जा सकता है। इसके बाद यूजर उस रैप वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर सकते हैं। Facebook BARS ऐप फिलहाल अमेरिका में iOS यूजर के लिए रोल आउट किया गया है। इसका बीटा वर्जन सीमित यूजर्स के लिए उपलब्ध है।