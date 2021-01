Facebook Data Leak : Telegram पर बेचे जा रहे हैं 50 करोड़ फेसबुक यूजर के मोबाइल नंबर

Facebook के एक और नए डेटा लीक का खुलासा हुआ है। 50 करोड़ (500 मिलियन) फेसबुक यूजर के मोबाइल नंबर Bot के जरिए बेचे जा रहे हैं। Motherboard की रिपोर्ट के मुताबिक, इन 50 करोड़ यूजर में 6 लाख भारतीय यूजर भी शामिल हैं। सिक्युरिटी रिसर्चर Alon Gal ने अपने ट्वीटर हैंडल से इस डेटा लीक के बारे में सबसे पहले जानकारी शेयर की है। Also Read - WhatsApp ने क्यों दिया यूजर्स को नई पॉलिसी पर ज्यादा वक्त? जरूर जाननी चाहिए ये बातें

Gal के मुताबिक, पिछले साल भी Bot के जरिए Facebook डेटा लीक की घटना सामने आई थी, जिसे बाद में पैच के जरिए ठीक किया गया था। Facebook में जो नई गड़बड़ी सामने आई है उसकी वजह से यूजर के मोबाइल नंबर सबके लिए एक्सेसिबल हो गया हे। यह नई गड़बड़ी उन यूजर को भी प्रभावित कर रहे हैं जिन्होंने नए पैच डाउनलोड किए थे। बॉट मोबाइल फोन नंबर को फेसबुक अकाउंट यूजर का नया डेटाबेस तैयार कर रहा है जिसमें यूजर के फेसबुक मोबाइल नंबर शामिल हैं। ये मोबाइल नंबर bot के जरिए बेचा जा रहे हैं। Also Read - नई प्राइवेसी पॉलिसी के बाद दवाब में WhatsApp, पहली बार शेयर किया ऐसा स्टेटस

2019 में भी Facebook यूजर डेटा लीक की घटना सामने आई थी जिसकी वजह से 419 मिलियन (करीब 42 करोड़) यूजर प्रभावित हुए थे। Facebook ने जांच में पाया कि यह गड़बड़ी अनप्रोटेक्टेड सर्वर (असुरक्षित सर्वर) की वजह से हुई थी, जिसे बाद में फिक्स कर लिया गया था। हो सकता है कि Telegram पर फेसबुक यूजर के जो मोबाइल नंबर बेचे जा रहे हैं वो 2019 में ही चुराए गए हों लेकिन कई यूजर अपने मोबाइल नंबर सालों तक नहीं बदलते हैं, जिनकी वजह से उनकी अन्य निजी जानकारियां प्रभावित हो सकती हैं। सिक्युरिटी रिसर्चर ने बताया कि इस नए डेटा लीक में करीब 6 लाख से ज्यादा भारतीय यूजर के मोबाइल नंबर भी शामिल हैं। Also Read - Alert! Google Search में दिखे WhatsApp Web Users के मोबाइल नंबर

In early 2020 a vulnerability that enabled seeing the phone number linked to every Facebook account was exploited, creating a database containing the information 533m users across all countries.

It was severely under-reported and today the database became much more worrisome 1/2 pic.twitter.com/ryQ5HuF1Cm

— Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) January 14, 2021