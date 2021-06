Facebook ने Live Audio Service लॉन्च कर दी है। सोशल मीडिया दिग्गज कंपनी ने Live Audio Rooms के साथ-साथ Podcasts रोल आउट करना भी शुरू कर दिया है। यह फिलहाल केवल US में रहने वाले यूजर्स और जिनके पास iOS डिवाइस है, उनके लिए उपलब्ध है। फेसबुक केवल पब्लिक फिगर्स और चुनिंदा फेसबुक ग्रुप्स को लाइव ऑडियो रूम बनाने की अनुमति दे रहा है। Also Read - Free Fire City Open 2021 Hyderabad Finals: आज हो रहे इस टूर्नामेंट में खेलने वाली टीम्स, प्राइज मनी और शेड्यूल सब कुछ यहां से जानें

कंपनी का कहना है कि अमेरिका में लिस्नर्स के लिए चुनिंदा पॉडकास्ट उपलब्ध होंगे। साथ ही कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि आने वाले हफ्तों में कंपनी अधिक पब्लिक फिगर्स और ग्रुप्स तक लाइव ऑडियो रूम पहुंचाने के लिए इसका विस्तार करेगी और दोनों के अनुभव को बढ़ाने के लिए नए फीचर्स लाएगी।

Facebook launches Live Audio Rooms Details

पब्लिक फिगर्स किसी भी दोस्त, फॉलोअर्स, वेरीफाईड पब्लिक फिगर और किसी भी लिस्नर्स को स्पीकर बनने के लिए बुला सकते हैं। होस्ट स्पीकर्स को पहले से या बातचीत के दौरान भी आमंत्रित कर सकता है। न्यूज फीड जैसी जगहों पर और नोटिफिकेशन के जरिए लाइव ऑडियो रूम तक पहुंचा जा सकता है।

इसके साथ ही यदि यूजर को किसी लाइव ऑडियो रूम में रुचि है तो उसके लाइव होने पर नोटिफिकेशन मिलने के लिए साइन अप कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जैसी ही ऑडियो रूम लाइव हो जाएगा, वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। इससे अगर आप इसके बारे में भूल भी गए होंगे तो आपको याद आ जाएगा। साथ ही बातचीत सुनने के दौरान आपको इसकी नोटिफिकेशन भी मिलेगी कि किस दोस्त या फोलोअर्स ने आपको ज्वाइन कर लिया है।

Live Captions का भी मिलेगा ऑप्शन

लिस्नर्स के पास Live Captions इनेबल करने का ऑप्शन भी होगा। इतना ही नहीं Raise a Hand नाम के बटन को सिलेक्ट कर कोई भी Live Conversation में शामिल होने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही कोई भी रियल टाइम में शामिल होने के लिए रिएक्शन्स का उपयोग करने में सक्षम होंगे। अभी इसकी जानकारी नहीं है कि कंपनी लाइव ऑडियो सर्विस को भारत समेत अन्य देशों में कब उपलब्ध कराएगी।

Twitter और Discord जैसी कंपनियों ने पहले ही अपनी लाइव ऑडियो सर्विस शुरू कर दी है। Spotify ने हाल ही में Greenroom लॉन्च किया है। LinkedIn भी जल्द ही इसी तरह का फीचर लॉन्च करने वाला है। टेलीग्राम जैसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप पहले से ही वॉयस चैट 2.0 ऑडियो सर्विस देता है।

Facebook New Podcasts

फेसबुक ने कुछ नए Podcasts भी लॉन्च किए हैं, जिसमें Joe Budden of The Joe Budden Podcast; “Jess Hilarious” of Carefully Reckless from The Black Effect Podcast Network and iHeartRadio; Keltie Knight, Mecca Tobin, and Jac Vanek of the LadyGang और Nicaila Matthews Okome of Side Hustle Pro शामिल है। कंपनी जल्द ही और भी Podcasts लाएगी।

कोई भी मिनी प्लेयर या फुल स्क्रीन प्लेयर के माध्यम से प्लेबैक ऑप्शन्स के साथ फेसबुक ब्राउज करते समय पॉडकास्ट सुन सकते हैं।