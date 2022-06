Facebook, Instagram और WhatsApp की पैरेंट कंपनी Meta पर 8 मुकदमे दायर किए गए हैं। कंपनी पर आरोप है कि इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम (Algorithm) की वजह से युवाओं पर प्रतिकुल प्रभाव यानी बुरा असर पड़ रहा है। मेटा के खिलाफ ये सभी मुकदमे घरेलू मार्केट यानी अमेरिका में दायर किए घए हैं। Also Read - WhatsApp बिजनेस अकाउंट में जुड़ेगा नया Author Name सेक्शन, ऐसे करेगा काम

Bloomberg की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले सप्ताह Facebook की पैरेंट कंपनी पर ये मुकदमे दायर किए गए हैं। कंपनी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स- फेसबुक और इंस्टाग्राम के एडिक्शन यानी लत की वजह से युवाओं ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। साथ ही, उनमें इटिंग डिसऑर्डर और स्लिपलेसनेस यानी कम सोने की बीमारी समेत कई बुरे लक्षण देखे गए हैं।

Beasley Allen लॉ फर्म के प्रिंसिपल एटॉर्नी Andy Birchfield ने कहा कि, इन ऐप्स को कम से कम पोटेंशियल हार्म को देखते हुए डिजाइन करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद इसे ऐस बनाया गया है, जिससे युवा प्रभावित हो रहे हैं।

Facebook owner Meta has been hit with eight different lawsuits in the last week alleging that its platforms are designed to lure young people into addictive patterns that are hazardous to their health https://t.co/tcM8wRJ6kh

— Bloomberg (@business) June 8, 2022