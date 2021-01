Ban: किसान आंदोलन (farmer protest) को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। इसे देखते हुए दिल्ली से सटे प्रदेश हरियाणा में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं (mobile Internet ban) पर 30 जनवरी शाम 5 बजे तक के लिए बैन लगा दिया गया है। साथ ही एसएमएस सर्विस और सभी डोंगल सर्विस पर भी रोक लगाई गई है। हरियाणा सरकार ( government) ने प्रदेश के 17 जिलों में इन सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया है, ताकि सोशल मीडिया में फेक न्यूज और अफवाहों को फैलने से रोका जा सके। Also Read - Amazon Prime Video के लिए रोल आउट हुआ Facebook वाला 'Watch Party' फीचर, इस तरह करें इस्तेमाल

Haryana Government has suspended internet services except voice calls in Ambala, Yamuna Nagar, Kurukshetra, Karnal, Kaithal, Panipat, Hisar, Jind, Rohtak, Bhiwani, Charkhi Dadri, Fatehabad, Rewari and Sirsa till 5 pm tomorrow: State Directorate of Info & Public Relations Also Read - भारतीय सेना ने लॉन्च किया व्हाट्सऐप जैसा मैसेंजिंग ऐप SAI

— ANI (@ANI) January 29, 2021 Also Read - UFO VPN, Super VPN, Flash VPN और दूसरी वीपीएन ऐप्स से यूजर्स का 1.2TB डाटा लीक