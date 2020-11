Flipkart Quiz Answers 23 November 2020 : दे आसान सवालों के जबाब, जीतें लाखों के इनाम

Flipkart Quiz Answers 23 November 2020 : ई-कॉमर्स शॉपिंग ऐप Flipkart पर डेली क्विज कॉन्टेस्ट आयोजित किया जाता है। इस क्विज में आसान सवालों के जबाब देकर यूजर्स लाखों के इनाम जीत सकते हैं। Flipkart पर आयोजित आज का Flipkart quiz contest लाइव हो गया है। इस क्विज में आज के Sports Quiz Time में यूजर्स से पांच सवाल पूछे गए हैं। इन सवालों का सही जवाब देने वाले कई लकी विनर्स के पास Flipkart Gems और वाउचर्स जीतने का मौका होगा। Also Read - 5000mAh बैटरी, 6GB रैम, 5 कैमरा, Motorola One Fusion+ Flipkart पर मिल रहा है फ्लैट Rs 1,500 सस्ता

Flipkart क्विज 23 नवंबर की रात को 12:00 AM से शुरू हो चुका है। इस क्विज को आज रात 11:59 PM बजे तक खेला जा सकता है। यहां हम आपको फ्लिपकार्ट डेली क्विज के बारे में डिटेल्स में जानकारी देने के साथ आज पूछे गए सवालों के जवाब भी बता रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस क्विज में आप कैसे हिस्सा ले सकते हैं।

ऐसे खेलें Flipkart Trivia Quiz

Flipkart Trivia Quiz में हिस्सा लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन या डिवाइस में Flipkart की ऐप डाउनलोड करनी होगी। अगर आप एंड्रॉयड यूजर्स हैं तो यह ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर और आप iOS यूजर्स हैं तो आपको ऐप्पल ऐप स्टोर से फ्लिपकार्ट की ऐप को डाउनलोड करना होगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद ऐप पर लॉगइन करें।

इसके बाद आपको फ्लिपाकार्ट के मैन्यू में ‘मोर ऑन फ्लिपाकार्ट’ पर क्लिक कर ‘Game Zone’ सेक्शन में जाना है। यहां आपको ‘Trivia Quiz’ पर क्लिक करना होगा। फ्लिपकार्ट का डेली क्विज रात 12AM से 11.59PM तक लाइव रहता है। इसके बाद अगले दिन का क्विज शुरू हो जाता है। यहां हम आपको आज 23 नवंबर को फ्लिपकार्ट के पूछे 5 प्रश्नों के उत्तर बता रहे हैं।

Flipkart Trivia Quiz में विनर्स का फैसला लकी ड्रॉ के आधार पर किया जाता है। ऐसे में यह जरूरी नहीं है कि यदि आपने पांचों सवाल का सही जवाब दिया है तो आपको फ्लिकार्ट की ओर से इनाम मिलेगा। यह आपकी किस्मत पर निर्भर करेगा।

Flipkart Daily Trivia Quiz answers – November 23, 2020

1) In Hindu mythology, who is the son of God Indra?

Answer 1: Jayanta

2) Which vegetarian restaurant chain was founded by P. Rajagopala in 1981?

Answer 2: Saravana Bhavan

3) To which country does the UNESCO World Heritage Site of ‘Terracotta Army’ belong?

Answer 3: China

4) Which popular dish uses basil seeds as its main ingredient?

Answer 4: Falooda

5) Apart from Germany, which country’s government is headed by a Chancellor?

Answer 5: Austria