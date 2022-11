Fire-Boltt Ninja Call Pro Plus को कंपनी की लेटेस्ट बजट स्मार्टवॉच के रूप में लॉन्च कर दिया गया है। जैसे कि वॉच के नाम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह सस्ती वॉच यूजर्स को ब्लूटूथ कॉलिंग जैसे प्रीमियम फीचर ऑफर करती है। इसके अलावा, वॉच में 1.83 इंच HD डिस्प्ले दिया गया है। इसके साथ वॉच में 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं। हेल्थ के लिए वॉच में हार्ट रेट मॉनिटरिंग और SpO2 सेंसर मिलते हैं। जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन से जुड़ी डिटेल्स। Also Read - Fire Boltt Ring Plus इन-बिल्ट गेम और कॉलिंग फीचर के साथ भारत में लॉन्च, कीमत 2500 से कम

Fire-Boltt Ninja Call Pro Plus price in India

कंपनी ने Fire-Boltt Ninja Call Pro Plus को भारत में 2 हजार से कम की कीमत में पेश किया है। इस वॉच की कीमत महज 1,999 रुपये है। वॉच में 5 कलर ऑप्शन Black, Black Gold, Grey, Pink और Navy Blue मिलते हैं। इसकी सेल Fire-Boltt की ऑफिशियल साइट और Amazon India के जरिए शुरू हो चुकी है।

Fire-Boltt Ninja Call Pro Plus Specifications

स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो Fire-Boltt Ninja Call Pro Plus में 1.83 इंच का HD डिस्प्ले दिया गया है। डिस्प्ले का रेजलूशन 240 x 284 पिक्सल है। जैसे कि हमने बताया यह बजट फ्रेंडली वॉच ब्लूटूथ कॉलिंग भी प्रोवाइड करती है। इस फीचर की मदद से यूजर सीधे वॉच के जरिए फोन कॉल कर सकते हैं और कॉल को रिसीव कर सकते हैं। साथ ही वॉच में इन-बिल्ट वॉइस असिस्टेंट फीचर दिया गया है।

वॉच में 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। साथ ही यह वॉच ड्रिंक वॉटर रिमाइंडर, फीमेल हार्ट रेट, हार्ट रेट ट्रैकर, स्लीप ट्रैकर, हार्ट रेट मॉनिटर और SpO2 के साथ आती है। स्मार्टवॉच होने के नाते वॉच में कुछ स्मार्ट कंट्रोल जैसे म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल, वैदर अपडेट व नटिफिकेशन आदि की भी जानकारी मिलती है।

IP67 रेटिंग के साथ वॉच डस्ट और वॉटर रसिस्टेंट है। सिंगल चार्ज पर यह स्मार्टवॉच 6 दिन तक इस्तेमाल की जा सकती है, जबकि स्टैंडबाय पर इसे 15 दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है।