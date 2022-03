इस स्मार्टवॉच को पहनने से जल रहे थे लोगों के हाथ, कंपनी ने मंगाया वापस

Fitbit ने अपने 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा Iconic सीरीज के स्मार्टवॉच को वापस मंगा लिया है। Fitbit के इन स्मार्टवॉच में ओवरहीटिंग की समस्या सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक 115 से ज्यादा रिपोर्ट्स सामने आ चुके हैं। अमेरिका में ही 59 से ज्यादा ओवरहीटिंग की समस्याएं रिपोर्ट की गई हैं। कई रिपोर्ट्स में यूजर्स को सेकेंड और थर्ड डिग्री तक के बर्न की समस्याएं हुई हैं। Also Read - BoAt Watch Blaze भारत में लॉन्च, SpO2 सपोर्ट के साथ मिल रहे ये शानदार स्पेसिफिकेशन

Iconic स्मार्टवॉच में आ रही दिक्कतों को देखते हुए कंपनी ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि US कंज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक, कुल बिके हुए स्मार्ट वॉच में से केवल 0.01 प्रतिशत यूनिट्स में ही इस तरह की समस्या देखी गई है, जो कि रेयर है। इसकी वजह से कंपनी के स्मार्टवॉच और ट्रैकर्स ज्यादा प्रभावित नहीं हुए हैं। रिकॉल किए गए स्मार्टवॉच में से 1 मिलियन यानी 10 लाख यूनिट्स अमेरिकी बाजार में बेचे गए हैं, जबकि 6.93 लाख यूनिट्स ग्लोबली बेचे गए हैं।

Fitbit Iconic के फीचर्स

Fitbit के प्रीमियम स्मार्टवॉच Iconic की कीमत $299 (लगभग 22,643 रुपये) है। इस वॉच में हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप ट्रैकिंग, SpO2 सेंसर आदि मिलते हैं। कंपनी ने इस स्मार्टवॉच का प्रोडक्शन 2020 में शुरू किया था। Fitbit के स्मार्टवॉच इस्तेमाल करने वाले यूजर्स से नियामक ने आग्रह किया है कि वो तत्काल इस स्मार्टवॉच का इस्तेमाल करना बंद कर दें। जिसके बाद कंपनी ने कहा कि यूजर्स को इसके लिए रिफंड या फिर डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा।

फिटबिट के ये मॉडल्स हुए प्रभावित

Ionic FB503CPBU – Slate Blue/Burnt Orange

Fitbit Ionic FB503GYBK – Charcoal/Smoke Gray

Ionic FB503WTGY – Blue Gray/Silver Gray

Fibit Ionic FB503WTNV – Adidas edition, Ink Blue & Ice Gray/Silver Gray

इस तरह ले सकते हैं रिफंड

जिन यूजर्स ने Fitbit के इन मॉडल्स को खरीदा है, वे कंपनी के हेल्पलाइन नंबर 888-925-1764 पर कॉल कर सकते हैं या फिर कंपनी की वेबसाइट help.fitbit.com/ionic और www.fitbit.com पर जाकर प्रोडक्ट हेल्प पर क्लिक करें। यूजर्स को इस स्मार्टवॉच का पूरा रिफंड या फिर 40 प्रतिशत तक डिस्काउंट दिया जाएगा।