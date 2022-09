ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart जल्द ही फेस्टिव सीजन के लिए Sale Offer की पेशकश कर सकता है। एक लीक हुए ट्वीट के मुताबिक Big Billion Days Sale को 13 सितंबर से शुरू किया जा सकता है। हालांकि फ्लिपकार्ट ने अब तक अपनी सेल की तारीख अनाउंस नहीं की है। Also Read - 5000mAh बैटरी और 8GB तक RAM वाले Redmi Note 11 Series के स्मार्टफोन पर Discount, Flipkart से उठाएं कई ऑफर्स का लाभ

दरअसल स्मार्टफोन ब्रांड Poco ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक बजट फोन का ऐड पोस्ट किया है। इसमें Flipkart Big Billion Days Sale की डेट का खुलासा भी होता है। Also Read - 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी, 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला Poco M5 लॉन्च, तस्वीरों में देखें फर्स्ट लुक

Also Read - Poco M5 फोन 5,000mAh बैटरी के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

जाहिर है Amazon भी आने वाले दिनों में Great Indian Festival Sale लाने वाली है। हालांकि इसकी डेट के बारे में अब तक कोई डिटेल नहीं है, लेकिन दोनों ई-कॉमर्स कंपनियां आमतौर पर एक ही दिन सेल इवेंट लाइव करती हैं। ऐसे में उम्मीद है कि Amazon Sale भी 13 सितंबर से शुरू हो सकती है। उम्मीद है Flipkart और Amazon दोनों ही इस हफ्ते अपनी-अपनी सेल की तारीख ऑफिशियली अनाउंस कर देंगी।

फ्लिपकार्ट की Big Billion Days Sale के दौरान, प्लेटफॉर्म ICICI Bank और Axis Bank कार्ड पर 10 प्रतिशत की छूट देगा। इसके साथ ई-कॉमर्स दिग्गज वादा कर रही है कि इसके कस्टमर्स को इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सेसरीज पर 80 प्रतिशत तक की छूट भी मिलेगी। वहीं यूजर्स को हेडफोन, वायरलेस ईयरफोन के साथ-साथ स्मार्टफोन पर भी बड़ा डिस्काउंट मिल सकता है।

POCO ने ट्वीट किया है कि नया POCO M5 स्मार्टफोन 10,999 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ उपलब्ध होगा। यह कीमत 4 GB RAM + 64 GB स्टोरेज मॉडल के लिए है। वहीं फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल के दौरान 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 12,999 रुपये होगी।

Did the global debut convince you to get your hands on the brand-spanking new #POCOM5?

To those who missed, here’s a quick walkthrough of the phone that is #BuiltToOutperform.

BBD special price: ₹10,999*

Sale on: 13th Sep @ 1PM on @Flipkart pic.twitter.com/qhTLFownNn

— POCO India | #BuiltToOutperform (@IndiaPOCO) September 6, 2022