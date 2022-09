Flipkart Big Billion Days Sale 2022 में ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी के कई मामले सामने आ रहे हैं। साल के सबसे बड़े फेस्टिव सीजन सेल में एक तरफ जहां यूजर्स के iPhone 13 के ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, वहीं ग्राहकों को लैपटॉप की जगह साबुन की टिकिया मिल रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें यशस्वी नाम के यूजर को लैपटॉप की जगह साबुन की टिकिया मिली है। यूजर्स ने फ्लिपकार्ट सपोर्ट को टैग करते हुए रिसीव हुए आइटम की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है। हालांकि, यूजर ने अपने ट्वीट में प्रोडक्ट की डिटेल्स शेयर नहीं की है। Also Read - Flipkart Big Billion Days Sale Live: शानदार डिस्काउंट के साथ मिल रहे Samsung, Xiaomi, Realme, OPPO और POCO के ये धांसू 5G फोन

यशस्वी नाम के इस यूजर ने अपने पोस्ट में लिखा है कि पिछले साल उसने Snapdeal से iPhone की जगह पत्थर डिलीवर होने की घटना के बारे में सुना था, आज फ्लिपकार्ट ने उसे लैपटॉप की जगह साबुन डिलीवर किया है। उसने फ्लिपकार्ट से अपना ऑर्डर RetailNet के जरिए प्लेस किया था। यूजर ने कहा कि कभी भी वह फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर भरोसा नहीं करेगा और ट्वीट में फ्लिपकाक्ट सपोर्ट को भी टैग किया है।

Years ago I used to hear of snapdeal delivering stones in place of iPhone. Today @Flipkart delivered laundry soap in place of a laptop.

Flipkart assured order. From one of their biggest sellers, RetailNet.

Can never trust this website again. @flipkartsupport pic.twitter.com/VmVXG1tU3S

— Yashaswi Sharma (@yshswi) September 22, 2022