Flipkart की सबसे बड़ी सेल The Big Billion Days जल्द ही शुरू होने वाली है। इस दौरान वेबसाइट पर फर्नीचर और कपड़ों से लेकर लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और एप्लायंस तक पर ऑफर मिलेंगे। फ्लिपकार्ट ने अब इस सेल की डेट अनाउंस कर दी है।

Flipkart The Big Billion Days sale

फ्लिप्कार्ट ने अपनी वेबसाइट पर The Big Billion Days sale का नया बैनर लगाया है। इसी बैनर पर सेल की डेट भी लिखी है। इसके मुताबिक, The Big Billion Days सेल 7 अक्टूबर से शुरू होगी और 12 अक्टूबर तक चलेगी।

Flipkart sale: Bank offers

फ्लिप्कार्ट के नए बैनर से पता चलता है कि सेल में यूजर्स को Axis और ICICI बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर 10% की छूट मिलेगी। कंपनी ने यह नहीं बताया है कि इस छूट पर अपर लिमिट कितनी होगी। इसके साथ ही Paytm पर वॉलेट और UPI ट्रांसैक्शन पर भी कैशबैक ऑफर मिलेगा। फ्लिपकार्ट ने इस ऑफर के बारे में भी अभी डिटेल नहीं दी है।

क्या होगा डिस्काउंट पर

फ्लिप्कार्ट में Samsung, Apple, Oppo, Motorola और Vivo के फोन्स पर बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। कुछ ब्रांड्स ने अपने ऑफर और डिस्काउंट का खुलासा भी कर दिया है। आने वाले दिनों में बाकी ब्रांड्स भी अपने ऑफर रिवील कर सकते हैं।

वेबसाइट के मुताबिक, सेल में इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सेसरीज पर 80 प्रतिशत तक की छूट होगी। लैपटॉप्स पर भी ऑफर होंगे। होम एप्लाइंस पर 70 प्रतिशत तक की छूट, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले TVs पर 70 प्रतिशत तक का ऑफ और फ्रिज पर 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

मेकअप के आइटम्स पर 70 प्रतिशत तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। Acer के लैपटॉप पर 40 प्रतिशत तक की छूट, स्मार्ट वॉच पर 70 प्रतिशत की छूट, Boat के ऑडियो प्रोडक्ट पर 80 प्रतिशत तक का डिस्काउंट और Dizo के आइटम्स पर 60 प्रतिशत तक की छूट में खरीद सकते हैं।

अगर फूड और बेवरेज की बात करें तो इन आइटम्स को सेल में 85 प्रतिशत तक की छूट के साथ खरीदने का मौका मिलेगा। वहीं, फर्नीचर और मैटरेस पर 85 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इतना ही नहीं फ्लिपकार्ट ब्रांड के आइटम्स पर सेल के दौरान 80 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिलेगा। सेल में मिलने वाले ऑफर्स की डिटेल आगे आने वाले समय में रिलीज की जा सकती है।