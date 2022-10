Flipkart पर आज 5 अक्टूबर से Big Dussehra सेल शुरू हो गई है, जो कि 8 अक्टूबर तक जारी रहने वाली है। कुछ दिन पहले इसी तरह से ई-कॉमर्स साइट ने Flipkart Big Billion Days सेल का आयोजन किया था। इस सेल में सबकी निगाहें iPhone 13 पर मिल रही डील पर रही थी, जिसमें कई ग्राहकों ने आईफोन 13 को 50 हजार से कम की कीमत में खरीदा था। सेल के दौरान इसी तरह एक यूजर ने आईफोन 13 को 49,019 रुपये में खरीदा था, लेकिन जैसे ही उन्हें ऑर्डर डिलीवर हुआ वह दंग रह गए। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। Also Read - Flipkart Dussehra Sale की टॉप डील: Nothing Phone 1 से Google Pixel 6a तक मिल रहा भारी डिस्काउंट

Twitter पर एक यूजर ने कुछ स्क्रीनशॉट के साथ पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में उन्होंने जानकारी दी है कि उनके किसी फॉलोअर ने हाल ही में Flipkart Big Billion Days सेल के दौरान 49,019 रुपये में iPhone 13 को ऑर्डर किया था। लेकिन ई-कॉमर्स कंपनी ने आईफोन 13 की जगह उन्हें iPhone 14 की डिलीवरी कर दी है।

One of my follower ordered iPhone 13 from Flipkart but he recieved iPhone 14 instead of 13 😂 pic.twitter.com/FDxi0H0szJ

— Ashwin Hegde (@DigitalSphereT) October 4, 2022