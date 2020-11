Flipkart Daily Trivia Quiz Answers 10 November 2020 : पांच आसान सवालों के जवाब देकर जीतें शानदार गिफ्ट वाउचर्स

Flipkart Daily Trivia Quiz Answers 10 November 2020 : ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर आज दस नवंबर का डेली क्विज कॉन्टेस्ट (Flipkart quiz) लाइव हो गया है। फ्लिपकार्ट में आज के Sports Quiz Time में यूजर्स से पांच सवाल पूछे गए हैं। इन सवालों का सही जवाब देने वाले कई लकी विनर्स के पास फ्लिपकार्ट जेम्स और वाउचर्स जीतने का मौका होग। Also Read - Nokia Streaming Box 8000 4K स्ट्रीमिंग और Android TV सपोर्ट के साथ लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां

आज का Flipkart क्विज यूं तो 10 नवंबर को 12:00 AM से शुरू हो चुका है। इस क्विज को आज रात 11:59 PM बजे तक खेला जा सकता है। यहां हम आपको फ्लिपकार्ट डेली क्विज के बारे में डिटेल्स में जानकारी देने के साथ आज पूछे गए सवालों के जवाब भी बता रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस क्विज में आप कैसे हिस्सा ले सकते हैं। Also Read - Micromax In 1b स्मार्टफोन की प्री-बुकिंग 10 नवंबर को दोपहर 12 बजे से होगी शुरू

स्मार्टफोन पर ऐसे खेलें Flipkart Daily Trivia Quiz

Flipkart Quiz में हिस्सा लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन या डिवाइस में Flipkart की ऐप डाउनलोड करनी होगी। अगर आप एंड्रॉयड यूजर्स हैं तो यह ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर और आप iOS यूजर्स हैं तो आपको ऐप्पल ऐप स्टोर से फ्लिपकार्ट की ऐप को डाउनलोड करना होगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद ऐप पर लॉगइन करें। इस क्विज को कंप्यूटर पर फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर नहीं खेल सकते हैं। Also Read - Flipkart Big Diwali Sale Live : 5G स्मार्टफोन पर मिल रहा है 30 हजार रुपये तक का डिस्काउंट

इसके बाद आपको फ्लिपाकार्ट के मैन्यू में ‘मोर ऑन फ्लिपाकार्ट’ पर क्लिक कर ‘Game Zone’ सेक्शन में जाना है। यहां आपको ‘Flipkart Daily Trivia Quiz’ पर क्लिक करना होगा। फ्लिपकार्ट का डेली क्विज रात 12AM से 11.59PM तक लाइव रहता है। इसके बाद अगले दिन का क्विज शुरू हो जाता है। यहां हम आपको दस नवंबर को फ्लिपकार्ट के पूछे 5 प्रश्नों के उत्तर बता रहे हैं।

Flipkart Quiz में विनर्स का फैसला लकी ड्रॉ के आधार पर किया जाता है। ऐसे में यह जरूरी नहीं है कि यदि आपने पांचों सवाल का सही जवाब दिया है तो आपको फ्लिकार्ट की ओर से इनाम मिलेगा। यह आपकी किस्मत पर निर्भर करेगा।

Flipkart Daily Trivia Quiz Answers 10 November 2020 :

Q1) Who has won the most Maximum Sixes Award in the IPL?

A1) Chris Gayle

Q2) Who holds the Indian record of taking the most wickets in the IPL?

A2) Amit Mishra

Q3) Which of these cities has not served as the secondary home ground of the Rajasthan Royals?

A3) Ranchi

Q4) Which team is being coached by this Sri Lankan bowling legend?

A4) Sunrisers Hyderabad

Q5) Who was the first Bangladeshi cricketer to play in the IPL?

A5) Abdur Razzak