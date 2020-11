Flipkart Daily Trivia Quiz Answers 12 November 2020 : फ्लिपकार्ट पर पांच सवालों के सही जवाब देकर जीतें शानदार गिफ्ट वाउचर्स

Flipkart Daily Trivia Quiz Answers 12 November 2020 : ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर 12 नवंबर का डेली क्विज कॉन्टेस्ट (Flipkart quiz) लाइव हो चुका है। फ्लिपकार्ट में आज के Sports Quiz Time में यूजर्स से पांच सवाल पूछे गए हैं। इन सवालों का सही जवाब देने वाले कई लकी विनर्स के पास फ्लिपकार्ट जेम्स और वाउचर्स जीतने का मौका होग। Also Read - Mi TV, Mi TV Stick और Mi Box 4K यूजर्स के लिए Xiaomi का दिवाली ऑफर, डिस्काउंटेड कीमत में पाएं OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन

Flipkart पर यह क्विज कॉन्टेस्ट रात 12:00 AM से शुरू हो चुका है। इस क्विज को आज रात 11:59 PM बजे तक खेला जा सकता है। यहां हम आपको फ्लिपकार्ट डेली क्विज के बारे में डिटेल्स में जानकारी देने के साथ आज पूछे गए सवालों के जवाब भी बता रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस क्विज में आप कैसे हिस्सा ले सकते हैं।

स्मार्टफोन पर ऐसे खेलें Flipkart Daily Trivia Quiz

Flipkart Quiz में हिस्सा लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन या डिवाइस में Flipkart की ऐप डाउनलोड करनी होगी। अगर आप एंड्रॉयड यूजर्स हैं तो यह ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर और आप iOS यूजर्स हैं तो आपको ऐप्पल ऐप स्टोर से फ्लिपकार्ट की ऐप को डाउनलोड करना होगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद ऐप पर लॉगइन करें। इस क्विज को कंप्यूटर पर फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर नहीं खेल सकते हैं।

इसके बाद आपको फ्लिपाकार्ट के मैन्यू में ‘मोर ऑन फ्लिपाकार्ट’ पर क्लिक कर ‘Game Zone’ सेक्शन में जाना है। यहां आपको ‘Flipkart Daily Trivia Quiz’ पर क्लिक करना होगा। फ्लिपकार्ट का डेली क्विज रात 12AM से 11.59PM तक लाइव रहता है। इसके बाद अगले दिन का क्विज शुरू हो जाता है। यहां हम आपको 12 नवंबर को फ्लिपकार्ट के पूछे 5 प्रश्नों के उत्तर बता रहे हैं।

Flipkart Quiz में विनर्स का फैसला लकी ड्रॉ के आधार पर किया जाता है। ऐसे में यह जरूरी नहीं है कि यदि आपने पांचों सवाल का सही जवाब दिया है तो आपको फ्लिकार्ट की ओर से इनाम मिलेगा। यह आपकी किस्मत पर निर्भर करेगा।

Flipkart Daily Trivia Quiz Answers 12 November 2020 :

Q1) Which IPL team was owned by this person?

A1) Pune

Q2) Which team’s batsman scored the first-ever IPL century?

A2) Kolkata

Q3) Who captained the Mumbai team in their first match of the IPL in 2008?

A3) Harbhajan Singh

Q4) Which IPL team won the Champions League T20 in 2011 and 2013?

A4) Mumbai

Q5) Only one player from this team has scored a century in IPL. Which team?

A5) Kolkata