Flipkart Daily Trivia Quiz Answers October 30 2020: दें आसान सवालों के जबाब और जीतें लाखों के इनाम

Flipkart Quiz Answers 30 October 2020 : ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर इन दिनों क्विज का आयोजन किया जा रहा है। इस क्विज में आसान सवालों के जबाब देकर पार्टिशिपेंट्स लाखों के इनाम जीत सकते हैं। Flipkart पर आयोजित Flipkart quiz contest को आज लाइव कर दिया गया है। इस क्विज में आज के Sports Quiz Time में यूजर्स से पांच सवाल पूछे गए हैं। इन सवालों का सही जवाब देने वाले कई लकी विनर्स के पास Flipkart Gems और वाउचर्स जीतने का मौका होगा।

Flipkart क्विज 30 अक्टूबर रात को 12:00 AM से शुरू हो चुका है। इस क्विज को आज रात 11:59 PM बजे तक खेला जा सकता है। यहां हम आपको फ्लिपकार्ट डेली क्विज के बारे में डिटेल्स में जानकारी देने के साथ आज पूछे गए सवालों के जवाब भी बता रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस क्विज में आप कैसे हिस्सा ले सकते हैं।

ऐसे खेलें Flipkart Trivia Quiz

Flipkart Trivia Quiz में हिस्सा लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन या डिवाइस में Flipkart की ऐप डाउनलोड करनी होगी। अगर आप एंड्रॉयड यूजर्स हैं तो यह ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर और आप iOS यूजर्स हैं तो आपको ऐप्पल ऐप स्टोर से फ्लिपकार्ट की ऐप को डाउनलोड करना होगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद ऐप पर लॉगइन करें। Also Read - शानदार Google Pixel 4A स्मार्टफोन की सेल आज, जानें कीमत और फीचर्स

इसके बाद आपको फ्लिपाकार्ट के मैन्यू में ‘मोर ऑन फ्लिपाकार्ट’ पर क्लिक कर ‘Game Zone’ सेक्शन में जाना है। यहां आपको ‘Sports Quiz Time’ पर क्लिक करना होगा। फ्लिपकार्ट का डेली क्विज रात 12AM से 11.59PM तक लाइव रहता है। इसके बाद अगले दिन का क्विज शुरू हो जाता है। यहां हम आपको 30 अक्टूबर को फ्लिपकार्ट के पूछे 5 प्रश्नों के उत्तर बता रहे हैं।

Flipkart Trivia Quiz में विनर्स का फैसला लकी ड्रॉ के आधार पर किया जाता है। ऐसे में यह जरूरी नहीं है कि यदि आपने पांचों सवाल का सही जवाब दिया है तो आपको फ्लिकार्ट की ओर से इनाम मिलेगा। यह आपकी किस्मत पर निर्भर करेगा।

Flipkart Quiz answers – October 30, 2020

Q1: Who Among These Was The Player Of The Match In The IPL 2019 Final?

Answer 1: Jasprit Bumrah

Q2: Only One Non – Indian Has Won The IPL Emerging Player Of The Year Award. To Which Country Does He Belong?

Answer 2: Bangladesh

Q3: In 2018, Which Bowler Conceded 70 Runs In An IPL Match, The Most For Any Bowler?

Answer 3: Basil Thampi

Q4: In Which Edition Of The IPL Did The Highest Number Of Teams Participate?

Answer 4: 2011

Q5: Which Of These Companies Has Never Been The Title Sponsor Of An IPL Season?

Answer 5: Yes Bank

नियम और शर्तें

इस क्विज में भाग लेने वाले पार्टिशिपेंट्स की उम्र 18 साल या उससे ऊपर होनी चाहिए।

यूजर्स के पास वैलिड Flipkart अकाउंट होना चाहिए और उसी अकाउंट से लॉग-इन होना चाहिए।

यह क्विज केवल मोबाइल एप पर उपलब्ध है। इसे वेब वर्जन पर नहीं खेला जा सकता है।

यह कॉन्टैस्ट हर रोज आयोजित की जा रही है।

हर विजेता के नाम की घोषणा भाग लेने के 15 दिनों के अंदर किया जाएगा। यूजर्स इसे अपने अकाउंट में लॉग-इन करके रिवार्ड/जेम्स सेक्शन में इसे देख सकते हैं।