Flipkart ने End of Season Sale (EOSS 2022) की घोषणा कर दी है। ई-कॉमर्स वेबसाइट ने इसके लिए एक पेज लाइव किया है। इसके अनुसार फ्लिपकार्ट एंड ऑफ सीजन सेल 11 जून, 2022 यानी शनिवार से शुरू हो जाएगी और 17 जून तक चलेगी।

इसमें ग्राहकों को खाने-पीने के सामान, फैशन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक, कई चीजों पर डिस्काउंट मिलेगा। यूजर्स एक से एक अच्छे ऑफर्स के साथ आइटम खरीद सकते हैं। डिटेल में सेल के बारे में जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Flipkart End Of Season Sale 2022 में मिलेंगे ये ऑफर्स

Flipkart End Of Season Sale 2022 के लाइव पेज के मुताबिक, ग्राहकों को सेल में Axis बैंक के कार्ड पर 10 प्रतिशत का डिस्काउंट दिया जाएगा। साथ ही Paytm से पेमेंट करने पर 10 प्रतिशत का कैशबैक ऑफर भी मिल रहा है। बता दें कि Flipkart Plus वाले मेंबर्स के लिए सेल 1 दिन पहले से ही शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि वे सेल का लाभ पहले उठा सकेंगे।

सस्ते में खरीद पाएंगे फोन्स

फ्लिपकार्ट सेल में फैशन के आइटम पर 60-90 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिलेगा। साड़ी और कुर्ती पर कम से कम ग्राहक 60 प्रतिशत डिस्काउंट का लाभ उठा पाएंगे। इसके अलावा बैग पर 50-80 प्रतिशत का डिस्काउंट, टी-शर्ट पर कम से कम 60 प्रतिशत का डिस्काउंट और ड्रेसेस के साथ टॉप्स पर कम से कम 60 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

इतना ही नहीं स्मार्टफोन्स पर भी डिस्काउंट मिलेगा। हालांकि, किस कंपनी के फोन्स पर कितना डिस्काउंट मिलेगा, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। जल्द ही इसकी घोषणा भी होने की उम्मीद है।

इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर भी मिलेगा डिस्काउंट

फोन्स के साथ-साथ ग्राहक सेल में TVs को 70 प्रतिशत तक के डिस्काउंट में खरीद पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर भी छूट मिल रही है। फ्रिज पर 55 प्रतिशत तक की छूट, वाशिंग मशीन पर 60% की छूट, होम एप्लाइंसेस पर 70% तक की छूट और AC पर 55% तक की छूट मिलेगी।

इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अलावा ग्राहक फर्नीचर को 80 प्रतिशत तक की छूट के साथ खरीद सकते हैं। वहीं, Flipkart ओरिजनल्स के आइटम पर 80 प्रतिशत तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। खाने-पीने के सामानों पर भी डिस्काउंट मिल रहा है। इस प्रकार सेल में ग्राहकों को काफी फायदा हो सकता है।