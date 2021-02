quiz 11 February 2021 answers: Flipkart पर 11 फरवरी का क्विज (flipkart daily trivia quiz) लाइव हो गया है। इस क्विज में 5 सवालों के सही जवाब देकर आप गिफ्ट, फ्लिपकार्ट डिस्काउंट कूपन और Flipkart Super Coins जीत सकते हैं। यह क्विज फ्लिपकार्ट पर zone सेक्शन में मिलेगा। Flipkart quiz रोज रात 12 बजे (12am) से दोपहर 12 बजे (12pm) तक खेला जा सकता है। Also Read - Flipkart Apple Days Sale: iPhone 12 से iPhone SE तक, मिल रहा हजारों रुपये का Discount

फ्लिपकार्ट क्विज में पूछे गए सवालों के जवाब के लिए चार विकल्प मिलते हैं। ये सवाल हाल के इवेंट्स और जनरल नॉलेज पर आधारित हैं। शुरुआती 50 हजार प्रतिभागियों को क्विज में जीतने का मौका मिलता है। यहां हम आपको Flipkart के 11 जनवरी के क्विज में पूछे जाने वाले सभी पांचों सवाल और उनके सही जवाब के बारे में बता रहे हैं। इनकी मदद से आप गिफ्ट, डिस्काउंट वाउचर और फ्लिपकार्ट सुपर कॉइन जीत सकते हैं। Also Read - Poco M3 की पहली Flipkart Sale रही धमाकेदार, बिके 1.5 लाख से ज्यादा स्मार्टफोन

नीचे देखें सभी सवाल और इनके सही जवाब:

– Ekalavya was the cousin of which famous character in the Mahabharata?

Krishna Also Read - Noise Colorfit Pro 3 बजट स्मार्टवॉच हुआ भारत में लॉन्च, मिलेंगे ये खास फीचर

– Which lake in Sikkim is named after Guru Rinpoche, founder of Tibetan Buddhism?

Gurudongmar

– Helicopter services company Pawan Hans is owned by the and

ONGC

– Which company is the owner of the air purifier brand Blueair?

Unilever

– Which of these European countries borders only one country?

Denmark