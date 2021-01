Flipkart quiz 11 January 2021 Answer: Flipkart Daily trivia लाइव हो गया है। इस क्विज के तहत आप पांच सवालों के जवाब देकर गिफ्ट, डिस्काउंट कूपन और फ्लिपकार्ट सुपर कॉइन्स जीत सकते हैं। यह डेली क्विज रात 12 बजे (12am) से शुरू है, जो दोपहर 12 बजे (12pm) तक चलेगा। यहां हम आपको फ्लिपकार्ट के इस क्विज के बारे में पूरी डीटेल बता रहे हैं। Also Read - सावधान! फर्जी Redmi 10T 5G स्मार्टफोन हुआ Amazon.in पर लिस्ट

कहां मिलेगा फ्लिपकार्ट डेली क्विज (Flipkart quiz)

फ्लिपकार्ट पर 'गेम्स जोन' सेक्शन में यह डेली क्विज उपलब्ध है। यहां आपको पांच सवाल मिलेंगे। ये सवाल हाल के इवेंट्स और जनरल नॉलेज पर आधारित हैं। हर प्रश्न के लिए चार ऑप्शन मिलेंगे। इनाम जीतने के लिए सभी सवालों के सही जवाब देना जरूरी है।

फ्लिपकार्ट इस क्विज का सही जवाब देने वाले शुरुआती 50 हजार पार्टिसिपेंट्स को गिफ्ट देगा। यहां हम आपको फ्लिपकार्ट के आज के क्विज के सभी सवाल और उनके सही जवाब बता रहे हैं, जिससे आप फ्लिपकार्ट डेली क्विज से गिफ्ट और डिस्कांउट वाउचर जीत सकते हैं।

फ्लिपकार्ट क्विज 11 जनवरी के सवाल और जवाब (Flipkart Daily trivia 11 January 2021 questions and answers)

– Which cricketer is the co-owner of the Indian Super League team Chennaiyin FC?

MS Dhoni

– is the highest run-scorer in Test cricket. Who ranks second?

Ricky Ponting

– Against which team did Herschelle Gibbs hit six sixes in an over in a ODI?

Netherlands

– Who is the first non-Australian cricketer to deliver the Bradman Oration in Canberra?

Rahul Dravid

– Which bowler became the second professional cricketer to take a hattrick on his birthday?

Abhimanyu Mithun