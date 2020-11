Flipkart Quiz Answers 13 November 2020 : फ्लिपकार्ट पर इन पांच सवालों के जवाब देकर जीतें शानदार इनाम

Flipkart Quiz Answers 13 November 2020 : ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर रोज क्विज कॉन्टेस्ट आयोजित किया जाता है। इस क्विज में आसान सवालों के जबाब देकर पार्टिशिपेंट्स लाखों के इनाम जीत सकते हैं। Flipkart पर आयोजित Flipkart quiz contest को आज लाइव हो गया है। इस क्विज में आज के Sports Quiz Time में यूजर्स से पांच सवाल पूछे गए हैं। इन सवालों का सही जवाब देने वाले कई लकी विनर्स के पास Flipkart Gems और वाउचर्स जीतने का मौका होगा। Also Read - 6GB रैम, 5000mAh बैटरी, 5 कैमरा वाले Motorola One Fusion+ को Rs 2,500 सस्ता खरीदने का आखिरी दिन

Flipkart क्विज 13 नवंबर की रात को 12:00 AM से शुरू हो चुका है। इस क्विज को आज रात 11:59 PM बजे तक खेला जा सकता है। यहां हम आपको फ्लिपकार्ट डेली क्विज के बारे में डिटेल्स में जानकारी देने के साथ आज पूछे गए सवालों के जवाब भी बता रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस क्विज में आप कैसे हिस्सा ले सकते हैं।

ऐसे खेलें Flipkart Trivia Quiz

Flipkart Trivia Quiz में हिस्सा लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन या डिवाइस में Flipkart की ऐप डाउनलोड करनी होगी। अगर आप एंड्रॉयड यूजर्स हैं तो यह ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर और आप iOS यूजर्स हैं तो आपको ऐप्पल ऐप स्टोर से फ्लिपकार्ट की ऐप को डाउनलोड करना होगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद ऐप पर लॉगइन करें।

इसके बाद आपको फ्लिपाकार्ट के मैन्यू में ‘मोर ऑन फ्लिपाकार्ट’ पर क्लिक कर ‘Game Zone’ सेक्शन में जाना है। यहां आपको ‘Sports Quiz Time’ पर क्लिक करना होगा। फ्लिपकार्ट का डेली क्विज रात 12AM से 11.59PM तक लाइव रहता है। इसके बाद अगले दिन का क्विज शुरू हो जाता है। यहां हम आपको आज 13 नवंबर को फ्लिपकार्ट के पूछे 5 प्रश्नों के उत्तर बता रहे हैं।

Flipkart Trivia Quiz में विनर्स का फैसला लकी ड्रॉ के आधार पर किया जाता है। ऐसे में यह जरूरी नहीं है कि यदि आपने पांचों सवाल का सही जवाब दिया है तो आपको फ्लिकार्ट की ओर से इनाम मिलेगा। यह आपकी किस्मत पर निर्भर करेगा।

Flipkart Quiz answers – 13 November, 2020

Q 1) Who is the youngest footballer to play 100 matches for Brazil?

A 1) Neymar Jr

Q 2) Recently, Manju Rani won what medal in the World Women’s Boxing Championships?

A 2) Silver

Q 3) In which European city did Eliud Kipchoge ran the sub-two-hour marathon?

A 3) Vienna

Q 4) In 2003, the only edition of the Afro-Asian Games was hosted in which Indian city?

A 4) Hyderabad

Q 5) Who was the first woman to win all four Grand Slam tournaments in one year?

A 5) Maureen Connolly