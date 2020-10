Flipkart Quiz Answers 29 October 2020 : आसान सवालों के जवाब दें और जीतें लाखों के इनाम

Flipkart Quiz Answers 29 October 2020 : ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर आज क्विज कॉन्टेस्ट (Flipkart quiz) लाइव हो गया है। फ्लिपकार्ट में आज के Sports Quiz Time में यूजर्स से पांच सवाल पूछे गए हैं। इन सवालों का सही जवाब देने वाले कई लकी विनर्स के पास फ्लिपकार्ट जेम्स और वाउचर्स जीतने का मौका होग। Also Read - शानदार Google Pixel 4A स्मार्टफोन की सेल आज, जानें कीमत और फीचर्स

आज का Flipkart क्विज यूं तो 29 अक्टूबर को 12:00 AM से शुरू हो चुका है। इस क्विज को आज रात 11:59 PM बजे तक खेला जा सकता है। यहां हम आपको फ्लिपकार्ट डेली क्विज के बारे में डिटेल्स में जानकारी देने के साथ आज पूछे गए सवालों के जवाब भी बता रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस क्विज में आप कैसे हिस्सा ले सकते हैं।

ऐसे खेलें Flipkart Trivia Quiz

Flipkart Trivia Quiz में हिस्सा लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन या डिवाइस में Flipkart की ऐप डाउनलोड करनी होगी। अगर आप एंड्रॉयड यूजर्स हैं तो यह ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर और आप iOS यूजर्स हैं तो आपको ऐप्पल ऐप स्टोर से फ्लिपकार्ट की ऐप को डाउनलोड करना होगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद ऐप पर लॉगइन करें।

इसके बाद आपको फ्लिपाकार्ट के मैन्यू में ‘मोर ऑन फ्लिपाकार्ट’ पर क्लिक कर ‘Game Zone’ सेक्शन में जाना है। यहां आपको ‘Sports Quiz Time’ पर क्लिक करना होगा। फ्लिपकार्ट का डेली क्विज रात 12AM से 11.59PM तक लाइव रहता है। इसके बाद अगले दिन का क्विज शुरू हो जाता है। यहां हम आपको 29 अक्टूबर को फ्लिपकार्ट के पूछे 5 प्रश्नों के उत्तर बता रहे हैं।

Flipkart Trivia Quiz में विनर्स का फैसला लकी ड्रॉ के आधार पर किया जाता है। ऐसे में यह जरूरी नहीं है कि यदि आपने पांचों सवाल का सही जवाब दिया है तो आपको फ्लिकार्ट की ओर से इनाम मिलेगा। यह आपकी किस्मत पर निर्भर करेगा।

Flipkart Quiz Answers 29 October 2020 :

Q1) With 4 centuries, who has scored the most centuries in a single IPL season?

A5) Virat Kohli

Q2) Which team made the biggest buy of the 2020 IPL auction, Pat Cummins?

A5) Kolkata Knight Riders

Q3) Only one Indian took a hattrick in last year’s IPL. Who?

A5) Shreyas Gopal

Q4) Who is the oldest player to win the Purple Cap at the age of 40?

A5) Imran Tahir

Q5) In 2017, both the Orange Cap and Purple Cap were won by the players of which team?

A5) Sunrisers Hyderabad