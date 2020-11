Flipkart Quiz Answers 9 November 2020 : IPL से जुड़े सवाले जीताएंगे लाखों के इनाम

Flipkart Quiz Answers 9 November 2020 : ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर डेली क्विज कॉन्टेस्ट (Flipkart quiz) लाइव हो गया है। फ्लिपकार्ट में आज के Sports Quiz Time में यूजर्स से पांच सवाल पूछे गए हैं। इन सवालों का सही जवाब देने वाले कई लकी विनर्स के पास फ्लिपकार्ट जेम्स और वाउचर्स जीतने का मौका होग। Also Read - Realme Narzo 20, 6000mAh बैटरी, 4 कैमरा को Flipkart Big Diwali Sale में Rs 1150 सस्ते में खरीदें

आज का Flipkart क्विज यूं तो 9 नवंबर को रात 12:00 AM से शुरू हो चुका है। इस क्विज को आज रात 11:59 PM बजे तक खेला जा सकता है। यहां हम आपको फ्लिपकार्ट डेली क्विज के बारे में डिटेल्स में जानकारी देने के साथ आज पूछे गए सवालों के जवाब भी बता रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस क्विज में आप कैसे हिस्सा ले सकते हैं।

ऐसे खेलें Flipkart Quiz

Flipkart Quiz में हिस्सा लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन या डिवाइस में Flipkart की ऐप डाउनलोड करनी होगी। अगर आप एंड्रॉयड यूजर्स हैं तो यह ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर और आप iOS यूजर्स हैं तो आपको ऐप्पल ऐप स्टोर से फ्लिपकार्ट की ऐप को डाउनलोड करना होगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद ऐप पर लॉगइन करें।

इसके बाद आपको फ्लिपाकार्ट के मैन्यू में ‘मोर ऑन फ्लिपाकार्ट’ पर क्लिक कर ‘Game Zone’ सेक्शन में जाना है। यहां आपको ‘Sports Quiz Time’ पर क्लिक करना होगा। फ्लिपकार्ट का डेली क्विज रात 12AM से 11.59PM तक लाइव रहता है। इसके बाद अगले दिन का क्विज शुरू हो जाता है। यहां हम आपको 9 नवंबर को फ्लिपकार्ट के पूछे 5 प्रश्नों के उत्तर बता रहे हैं।

Flipkart Quiz में विनर्स का फैसला लकी ड्रॉ के आधार पर किया जाता है। ऐसे में यह जरूरी नहीं है कि यदि आपने पांचों सवाल का सही जवाब दिया है तो आपको फ्लिकार्ट की ओर से इनाम मिलेगा। यह आपकी किस्मत पर निर्भर करेगा।

Flipkart Quiz Answers 9 November 2020 :

Q1)Which Is The Only Team To Finish In Each Of The 10 Positions On The Points Table In IPL?

A10) Delhi Capitals

Q2) Who Holds The Record For Most Runs By An Uncapped Indian Player In Debut IPL Season?

A2) Devdutt Padikkal

Q3) This Player Has Won The IPL With Three Different Teams. Which Among These Is Not One Of Them?

A3) Kolkatta Kingh Riders

Q4) Who Has The Lost The Most Matches As Captain In The IPL?

A4) MS Dhoni

Q5) Which Team Has Finished Last On Points Table The Most Number Of Times In IPL?

A5) Delhi Capitals