Flipkart Quiz Answers October 15, 2020 : इन 5 सवालों का जवाब देकर जीतें शानदार गिफ्ट वाउचर और फ्लिपकार्ट जेम्स

Flipkart Quiz Answers October 15, 2020 : ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर डेली क्विज (Flipkart quiz) लाइव हो गया है। फ्लिपकार्ट के Daily Trivia Quiz में यूजर्स से कंपनी 5 या 6 सवाल पूछती है। ये छह सवाल जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से जुड़े हुए रहते हैं। यदि को कोई यूजर्स इन सभी सवालों के सही जवाब देता है तो उनमें में लकी विनर के पास वाउचर्स और फ्लिपकार्ट जेम्स जीतने का मौका हैता है। Also Read - Flipkart Big Billion Days Sale 2020 Live : 6GB रैम, 5 कैमरा Motorola One Fusion+ को Rs 2750 सस्ते में खरीदें!

Flipkart क्विज 15 अक्टूबर को 12:00 AM से शुरू हो चुका है। इस क्विज को आज रात 11:59 PM बजे तक खेला जा सकता है। यहां हम आपको फ्लिपकार्ट डेली क्विज के बारे में डिटेल्स में जानकारी देने के साथ आज पूछे गए सवालों के जवाब भी बता रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस क्विज में आप कैसे हिस्सा ले सकते हैं। Also Read - 6000mAh बैटरी, 4 कैमरा स्टोरेज वाले Realme Narzo 20 को आज Flipkart सेल में Rs 649 में खरीदें

ऐसे खेलें Flipkart Trivia Quiz

Flipkart Trivia Quiz में हिस्सा लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन या डिवाइस में Flipkart की ऐप डाउनलोड करनी होगी। अगर आप एंड्रॉयड यूजर्स हैं तो यह ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर और आप iOS यूजर्स हैं तो आपको ऐप्पल ऐप स्टोर से फ्लिपकार्ट की ऐप को डाउनलोड करना होगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद ऐप पर लॉगइन करें। Also Read - iPhone 11, iPhone 11 Pro पर अमेजन फ्लिपकार्ट की सेल में मिलेगा बंपर डिस्काउंट

इसके बाद आपको फ्लिपाकार्ट पर ‘Game Zone’ सेक्शन पर जाकर ‘Daily Trivia Banner’ पर क्लिक करना होगा। फ्लिपकार्ट का डेली क्विज रात 12AM से 11.59PM तक लाइव रहता है। इसके बाद अगले दिन का क्विज शुरू हो जाता है। यहां हम आपको 15 अक्टूबर को फ्लिपकार्ट के पूछे 5 प्रश्नों के उत्तर बता रहे हैं।

Flipkart Trivia Quiz Answers – October 15, 2020

Q1 – What is the benefit of Garnier serum sheet masks?

Facial-like glow

Q2 – How long should you keep a serum sheet mask on for?

15 minutes

Q3 – Which of the following masks will help detox your skin?

Charcoal

Q4 – What should you do after taking off the sheet mask?

Massage Excess Serum into your Skin

Q5 – What should you do after taking off the sheet mask?

4