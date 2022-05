अमेरिकी सुपरकम्प्युटर Frontier को दुनिया का सबसे तेज सुपरकम्प्युटर घोषित किया गया है। इस सुपरकम्प्युटर ने जापान के सबसे तेज माने जाने वाले Fugaku को पीछे छोड़ दिया है। जापानी सुपरकम्प्युटर को Riken Institute of Fujitsu ने डेवलप किया है। Frontier जापानी सुपरकम्प्युटर से स्पीड के मामले में 1.1 एक्साफ्लॉप (exaflop) प्वाइंट तेज है। Also Read - भारतीय सुपर कंप्यूटर 'परम सिद्धि' का दुनिया भर में जलवा, जानें क्या है ग्लोबल रैंकिंग?

59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कम्प्युटर एक्सपर्ट में दुनिया के TOP500 सुपरकम्प्युटर्स की लिस्ट जारी की गई, जिसमें US डिपार्टमेंट ऑफर एनर्जी Oak Ridge National Laboratory (ORNL) द्वारा डेवलप किया गया Frontier सुपरकम्प्युटर सबसे टॉप में शामिल है। रिसर्च एक्सपर्ट्स ने सभी सुपरकम्प्युटर की प्रोसेसिंग स्पीड को एक्सास्केल (Exascale) के आधार पर मापी है, जो एक सेकेंड में किए गए क्विनटिलियन कैल्कुलेशन पर आधारित है।

ORNL ने Frontier के बारे में अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है। कंपनी के डायरेक्टर थोमस जाचारिया (Thomas Zacharia) ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि यह एक्सास्केल कम्प्युटिंग के नए युग की शुरुआत है। इसके जरिए दुनिया के बड़े साइंटिफिक चैलेंज को सॉल्व किया जाएगा।

Meet Frontier — the world’s first #exascale computer!

At 1.1 exaflops, Frontier is also the world’s fastest #supercomputer and can solve more than a quintillion calculations per second. 🤯 #DiscoverFrontier ➡️ https://t.co/Yk0HA7PzmK pic.twitter.com/e4HquaBkpJ

— Oak Ridge Lab (@ORNL) May 30, 2022